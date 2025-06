Rodovia em Minas interditada por acidente é liberada após 24 horas

Uma carreta carregada com cerca de 59 mil litros de etanol tombou na madrugada dessa quarta-feira (18/6) e interditou totalmente a BR-153, na altura do quilômetro 46, em Canápolis, no Sul de Minas. A rodovia só foi liberada após 24 horas de interdição.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, o acidente aconteceu por volta de 3h38 da madrugada de quarta-feira. Por causa do risco de explosão, a pista precisou ser interditada nos dois sentidos.

O destombamento da carreta começou às 21h46 de quarta-feira. Por volta das 23h, a pista no sentido norte foi liberada. Já no sentido sul, o tráfego foi restabelecido por volta das 6h da manhã de quinta-feira (19/6), encerrando 24 horas de interdição total.

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital pela própria concessionária. Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), participaram da operação equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da Ambipar, especializada em gestão ambiental e atendimento a emergências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes da liberação, motoristas que precisaram trafegar pela região enfrentaram congestionamentos, especialmente na Praça de Pedágio 02 da BR-365, entre Centralina (MG) e Itumbiara (GO), e tiveram que recorrer a rotas alternativas indicadas pela Triunfo Concebra.