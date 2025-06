Ruas de BH têm sentido de trânsito alterado a partir da próxima semana

Motoristas que circulam por Belo Horizonte devem ficar atentos a partir da próxima terça-feira (24/6). Seis ruas dos bairros Santa Tereza, na Região Leste; Piratininga, em Venda Nova; e João Pinheiro e Monsenhor Messias, na Região Noroeste, terão alterações no sentido de circulação de trânsito. As mudanças, que vão até 15 de julho, foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta (18/6).

As alterações começam pelo Bairro Santa Tereza. No dia 24 de junho, a Rua Ângelo Rabelo, no trecho entre as ruas Salinas e Mármore, passará de mão dupla para mão única.

Em julho as modificações continuam. No dia 8, duas ruas do Bairro João Pinheiro passam por alterações. A Rua Vesta, entre as ruas Belmonte e a Jacinto e a Rua Padre Manoel Bernardes, entre a Praça Monsenhor Vicente Soares e a Rua Nogueira de Paiva, ambas deixarão de ser mão dupla e passará a ser mão única.

No dia 10 de julho, duas ruas do Bairro Monsenhor Messias também sofrerão alteração nos trechos. A Rua Vila Rica, entre a Rua Desembargador Tinoco e a Francisco da Veiga, e a Rua Henrique Gorceix, entre as ruas Francisco da Veiga e a Ramos de Azevedo, sentido de circulação das duas ruas passará de mão dupla para mão única.

Por fim, no dia 15 de julho, a mudança acontece no bairro Piratininga, na rua Jair Afonso Inácio. No trecho entre as ruas Romeu Amaral e Alberto de Freitas Ramos, deixará de ser mão dupla e passará a ser mão única.

Segunda a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), todas as modificações foram definidas após estudos técnicos realizados para reorganizar a circulação de trânsito, gerando maior segurança e fluidez no uso das vias.