BH: manutenção complica trânsito na Avenida do Contorno

Uma manutenção emergencial da Copasa complicou o trânsito na Avenida do Contorno, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (18/6).

Segundo a BHTrans, na noite dessa terça-feira (17/6), a Rua Leopoldina, entre a Rua Benvinda de Carvalho e Avenida do Contorno, foi interditada para obra emergencial.

Em nota, a Copasa informou que a manutenção para sanar o vazamento em uma das adutoras da empresa foi concluída ainda na manhã de hoje. "A companhia reforça que o fornecimento de água para os bairros Funcionários, Santa Efigênia, Santo Antônio e Savassi já está sendo retomado de forma gradual".



Na manhã de hoje, a Avenida do Contorno ficou parcialmente interditada no sentido Savassi.

Com a interdição, a BHTrans recomendou desvios para o motorista que precisa passar pelo local.

O condutor deve pegar a Rua Leopoldina, entrar na Rua São Domingos do Prata, pegar a Rua Viçosa e sair na Avenida do Contorno.

As linhas do transporte público 5102 (UFMG/STO ANTONIO) e 9103 (STA TEREZA/STO ANTONIO) farão o desvio pela rua Leopoldina, rua São Domingos do Prata, Rua Viçosa, Avenida do Contorno, rua Alagoas e Avenida Getúlio Vargas.

Abastecimento em BH

A Copasa informou que manutenções deixam diversos bairros sem água nesta quarta-feira (18/6). Na lista de afetados estão os bairros Alto Barroca, Calafate, Grajaú, Nova Granada, Fazendinha e Paraíso.

A Companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.