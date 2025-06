Tapetes e Torcida de Deus para celebrar a eucaristia

Fé, beleza e tradição. Os tapetes devocionais vão cobrir, amanhã, as ruas e outros espaços de cidades mineiras para a procissão da Festa de Corpus Christi. Em Belo Horizonte, a escadaria do Santuário Arquidiocesano São José, no Centro, vai receber a ornamentação com serragem – na noite de ontem, a equipe de eventos do templo conhecido por Igreja São José começou a tingir o material. “Vamos fazer a logomarca do Jubileu da Esperança, a hóstia, o cálice e as imagens de Nossa Senhora e de Jesus Cristo”, informou o coordenador do grupo, Renato Alves de Sousa.



Desta vez, o tapete gigantesco entre os santuários arquidiocesanos São José e Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), na Região Centro-Sul de BH, não será confeccionado. Amanhã (19/6), as atenções estão voltadas para o maior evento católico de Minas Gerais, a 16ª Torcida de Deus, que completa 50 anos e será no estádio do Mineirão, na Região da Pampulha. A última edição ocorreu há uma década. Entre os momentos de destaque da Torcida de Deus, apresentação musical do violinista Marcus Viana e do tenor lírico Thiago Aracan, e a coroação de Nossa Senhora do Rosário, com a participação da comunidade quilombola dos Arturos, de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).



Realizada sempre em uma quinta-feira – referência ao dia da Semana Santa em que é revivida a última ceia de Jesus com seus discípulos, instituição da Eucaristia –, a Festa de Corpus Christi integra o calendário da Igreja desde o século 13. Durante a celebração, os cristãos católicos acompanham grandes procissões com o Santíssimo Sacramento, “a Eucaristia, para testemunhar, publicamente, a fé na presença de Jesus no pão e no vinho consagrados”, conforme nota da Arquidiocese de BH. No Brasil e em outros países, é comum os fiéis enfeitarem as ruas com tapetes de serragem para a procissão com o Santíssimo.

Fortes tradições



Uma das mais antigas cidades de Minas, Sabará (RMBH) é destaque por suas fortes tradições religiosas e culturais. Para a Festa de Corpus Christi, há mobilização coletiva, união por meio da arte popular e valorização do patrimônio imaterial: o objetivo está na confecção dos tradicionais tapetes de serragem colorida. O trabalho começa hoje, véspera do feriado.



Conforme divulgado pela prefeitura local, via Secretaria Municipal de Cultura, os tapetes, com presença da comunidade na montagem, que será feita hoje, vão cobrir as ruas Dom Pedro II, Comendador Viana e nas proximidades da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Praça Getúlio Vargas), no Centro Histórico. Já na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, a montagem dos tapetes acontece tradicionalmente durante a madrugada de quarta para quinta-feira.



Dentro da programação especial para a data, a Secretaria de Cultura promoveu, ontem, o evento "Tradição e cultura no Corpus Christi em Sabará", no Teatro Municipal. O professor e antropólogo Frederico Moreira apresentou os resultados de sua pesquisa de doutorado, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), abordando as tradições e as pessoas que, ano após ano, mantêm a celebração viva na cidade nascida no Ciclo do Ouro.



Em Ouro Preto, na Região Central de Minas, os turistas podem se integrar os moradores para a produção dos tapetes devocionais. O trabalho começa hoje, às 21h, e, como de costume, deverá terminar aos primeiros raios de sol. Com ocorreu no Domingo da Ressurreição, a procissão da Festa de Corpus Christi (após a missa das 7h) irá da Matriz Nossa Senhora da Conceição até a Basílica Nossa Senhora do Pilar.



Torcida de Deus



Na Festa de Corpus Christi, quando os católicos são chamados a expressar, publicamente, a fé na eucaristia, o estádio do Mineirão, na capital, vai receber, das 12h às 19h, comunidades paroquiais da Arquidiocese de Belo Horizonte e caravanas do interior. Os católicos vão participar da 16ª Torcida de Deus, que terá apresentações artísticas e culturais, momentos de catequese e oração e a missa presidida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo. Em seguida, haverá procissão com a Eucaristia (o Santíssimo Sacramento), dentro do campo do estádio.



No interior do Mineirão, não são permitidas velas acesas, mas os fiéis, nas arquibancadas, poderão iluminar o estádio acendendo a lanterna dos celulares, unindo-se à grande procissão que ocorrerá dentro do campo. Lá, em um “tapete” especialmente preparado, haverá a procissão com o Santíssimo Sacramento. O tapete servirá também para proteger o gramado.

Programação da Festa de Corpus Christi, na quinta-feira (19)

Belo Horizonte

1) Torcida de Deus

12h – Abertura dos portões - Apresentação da Orquestra Jovem de Brumadinho

13h – Oração do Angelus, conduzida por seminaristas do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus

13h20 – Boas-vindas e sentido da Torcida de Deus, com o bispo auxiliar dom Nivaldo dos Santos

13h20 – Catequese sobre a Esperança, com o bispo auxiliar dom Edmar José

13h40 – Apresentação musical, com Thiago Arancam

14h30 – Catequese Mariana com apresentação musical, com dra. Filó e Allyson Castro

15h20 – Homenagem a Nossa Senhora , com participação da Comunidade dos Arturos

15h30 – Catequese sobre a Laudato Sì, com o bispo auxiliar dom Júlio César

15h40 – Apresentação música, cultura e arte, com Marcus Viana

17h – Catequese Igreja Sinodal, com o bispo auxiliar dom José Otacio

17h07 – Compromisso com a Sinodalidade – VII Assembleia do Povo de Deus, com o bispo auxiliar dom Joel Maria

17h30 – Celebração Eucarística e procissão com o Santíssimo – arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo

19h30 - Encerramento

2) Santuário Arquidiocesano São José

No Centro

Missas às 7h, 8h30, 10h e 11h30

Sabará

8h – Missa na Praça Melo Viana, no Centro, seguida de procissão em direção à Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Siderúrgica

Ouro Preto

7h – Missa na Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Antônio Dias, seguida de procissão até a Basílica Nossa Senhora do Pilar. À noite (19h), haverá missa na matriz