Corpus Christi: em quais capitais do Brasil não é feriado

Celebrado em 2025 na quinta-feira do dia 19 de junho, Corpus Christi é uma data que une fé, tradição e também questionamentos práticos. Em todos os anos, a mesma dúvida surge entre trabalhadores e estudantes: afinal, é feriado ou apenas ponto facultativo?

A resposta não é simples, pois varia de cidade para cidade. Apesar da forte tradição religiosa e da ampla adesão popular, o dia não é considerado feriado nacional no Brasil, de acordo com a portaria do Ministério da Gestão e Inovação nº 9.783, de 27 de dezembro de 2024.

Logo, cabe aos estados e, principalmente, aos municípios decidirem, por meio de leis específicas, se a data será feriado local.

Onde essa legislação não existe, o dia é considerado ponto facultativo - especialmente no serviço público. Já as empresas privadas têm autonomia para decidir sobre o funcionamento.

Sendo assim, Corpus Christi pode ser considerado feriado ou não, a depender das decisões tomadas pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Confira a seguir as capitais onde a data é considerada feriado ou ponto facultativo.

Capitais onde Corpus Christi é feriado:

Boa Vista (RR)

Teresina (PI)

Vitória (ES)

São Paulo (SP)

Maceió (AL)

Cuiabá (MT)

Belém (PA)

Aracaju (SE)

Curitiba (PR)

Campo Grande (MS)

Macapá (AP)

Salvador (BA)

Porto Alegre (RS)

Belo Horizonte (MG)

Natal (RN)

Goiânia (GO)

Capitais onde Corpus Christi é ponto facultativo:

Florianópolis (SC)

Porto Velho (RO)

Fortaleza (CE)

Rio Branco (AC)

João Pessoa (PB)

Rio de Janeiro (RJ)

São Luís (MA)

Manaus (AM)

Recife (PE)

Brasília (DF)

