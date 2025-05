BH: shoppings apostam em promoções e sorteios no Dia das Mães

Impulsionados pelo otimismo do comércio mineiro e pela proximidade de uma das datas mais lucrativas do ano, os shoppings de Belo Horizonte estão investindo em promoções especiais para atrair os consumidores no Dia das Mães, celebrado neste domingo (11/5). Sorteios de carros e brindes exclusivos fazem parte das estratégias para movimentar o varejo, que deve ter um impacto positivo em 79,3% nos estabelecimentos, segundo a Fecomércio MG.

A entidade aponta que 46,4% dos empresários esperam aumento nas vendas em relação a 2024, com a maioria das compras concentrada na semana que antecede a data comemorativa.

Visando à segunda melhor data do ano para o varejo, depois do Natal, shoppings de BH preparam promoções especiais e sorteios. Confira abaixo:

BH Shopping



Até 18 de maio, clientes do BH Shopping que comprarem R$ 800 em lojas participantes da promoção e cadastrarem as notas fiscais no aplicativo Multi ganham um número da sorte para concorrer a um Honda CR-V Com o mesmo valor gasto, também será possível trocar os cupons fiscais por um kit L’Occitane en Provence.

As chances de ganhar o veículo são ainda maiores para os clientes do programa de relacionamento MultiVocê, das categorias Silver e Gold, que recebem números da sorte em dobro e triplo, respectivamente, além de poder trocar seus pontos por um kit extra.

DiamondMall

Os clientes do DiamondMall que comprarem R$ 800 nas lojas participantes da ação, até este domingo, e cadastrarem as notas fiscais no aplicativo Multi, ganham um número da sorte para concorrer a um BMW X1. Com o mesmo valor gasto, também será possível levar para casa um kit exclusivo de duas nécessaires Intimissimi, disponível em duas cores. Limite de 1 brinde por CPF.

As chances de ganhar o veículo são ainda maiores para os clientes do programa de relacionamento MultiVocê, das categorias Silver e Gold, que recebem números da sorte em dobro e triplo, respectivamente. Além disso, os participantes de ambas as categorias terão a opção de trocar seus pontos por números da sorte extra.

Pátio Savassi

Até este domingo, os clientes do Pátio Savassi que comprarem a partir de R$ 700 em lojas participantes da promoção e cadastrarem as notas fiscais no aplicativo Multi ganham uma bolsa exclusiva Kiko Milano, disponível nas cores caramelo e azul marinho. Com o mesmo valor gasto, os clientes recebem ainda um número da sorte para concorrer ao sorteio de um Honda HR-V Touring preto.

Caso o consumidor pertença às categorias Silver e Gold do programa de relacionamento MultiVocê, terá direito a cupons em dobro e triplo, respectivamente, o que aumenta ainda mais as chances de ganhar o veículo.

Clientes MultiVocê também podem trocar 400 pontos por números da sorte extras. São aceitos, no máximo, cinco resgates por CPF.

Boulevard Shopping

Até 31 de maio, o Boulevard Shopping dá início à ação promocional que reúne a distribuição de chocolates Lindt e o sorteio de três kits compostos por iPhone 16 Plus, Apple Watch e AirPods. Os clientes que realizarem compras no período de 2 a 11 de maio poderão trocar suas notas fiscais por um Coração de Trufas Lindor 150g e uma minibox da Lindt. O valor mínimo de compras exigido varia conforme a categoria no programa de fidelidade: R$ 600 para clientes uma estrela; R$ 450 para duas estrelas; e, para os três estrelas, é possível resgatar o brinde com qualquer valor em compras. A troca é limitada a uma unidade por CPF e sujeita à disponibilidade de estoque.

Já para participar do sorteio dos kits Apple - que ocorre até o fim do mês -, os clientes acumulam “números da sorte” proporcionalmente à sua categoria no programa. Clientes com uma estrela recebem um número; os de duas estrelas ganham cinco; e os da categoria três estrelas concorrem com dez.

Shopping Del Rey

Até 31 de maio, o Shopping Del Rey vai sortear um BYD Dolphin Mini, o carro elétrico mais vendido do país em 2024. A promoção é exclusiva para participantes do Programa de Benefícios do shopping, que também poderão ganhar chocolates da Lindt e aproveitar vantagens como estacionamento gratuito e descontos em lojas. Para concorrer ao carro, basta que o cliente esteja cadastrado no aplicativo do Del Rey e registre uma nota fiscal de qualquer valor.

A novidade deste ano é que não há valor mínimo de compras exigido. A quantidade de números da sorte recebidos depende da categoria do cliente dentro do programa - que varia conforme o volume e a frequência de compras. Limite de um CPF por brinde.

Minas Shopping

Com expectativa de crescimento de 7% nas vendas em relação ao ano anterior, o Minas Shopping realiza até o dia 11 de maio uma campanha que inclui o sorteio de um carro elétrico BYD Mini Dolphin e a distribuição de pratos personalizados em parceria com a Coca-Cola para os clientes que realizarem compras a partir de R$ 500 nas lojas participantes.



Para concorrer ao carro elétrico, o cliente deve cadastrar suas notas fiscais no valor mínimo de R$ 500. Ao adicionar um refrigerante da Coca-Cola às compras, o participante ganha um cupom extra, aumentando suas chances no sorteio. Limite de um CPF por brinde.

