Economia, praticidade e mais controle sobre a alimentação, esses são apenas alguns dos motivos que fazem cada vez mais brasileiros apostarem nas marmitas para o dia a dia. Mas atenção, montar e conservar marmita da forma correta é importante para garantir que ela continue segura, saborosa e nutritiva até o momento do consumo.

Segundo a Anvisa, erros como congelar o alimento quente ou deixá-lo na geladeira por mais de três dias podem aumentar o risco de contaminação e perda de qualidade. A seguir, você confere dicas para organizar suas marmitas sem erro, desde a montagem até o descongelamento.

Como montar uma marmita equilibrada e segura

Antes de tudo, pense no equilíbrio nutricional e na organização dos alimentos dentro do pote. Separar os grupos (carboidratos, proteínas e vegetais) evita que um interfira na textura ou no sabor do outro.

prefira potes com divisórias ou use pequenos recipientes internos;



coloque as saladas e folhas sempre separadas;



evite molhos ou alimentos muito úmidos que encharcam os demais;



grãos e massas devem estar firmes, nunca empapados;

não encha o pote até a tampa, isso atrapalha na hora de aquecer e pode causar vazamentos.

Conservar marmita na geladeira: até quanto tempo é seguro?

Após o preparo, espere o alimento ficar morno antes de tampar e refrigerar. Nunca coloque a marmita quente diretamente na geladeira , isso pode gerar umidade excessiva e comprometer outros alimentos.

A conservação ideal é:

Na geladeira: até 3 dias;



até 3 dias; No freezer: até 3 meses, desde que bem vedado e com identificação de data.

Com os cuidados certos no preparo, no congelamento e na hora de esquentar, suas refeições continuam seguras ao longo da semana Freepik

Pode congelar qualquer comida?

A maior dúvida está nos ingredientes que resistem (ou não) ao congelamento. Carnes, arroz, legumes e grãos cozidos geralmente mantêm a textura.

Já alimentos como batata cozida, maionese e saladas cruas tendem a perder qualidade após congelar. Por isso, evite congelar os seguintes alimentos:

maionese, creme de leite e requeijão;



folhas cruas como alface ou rúcula;

batatas cozidas inteiras, que ficam com textura esponjosa.

Qual a melhor forma de descongelar marmita?

Evite o choque térmico. O ideal é tirar a marmita do freezer na noite anterior e deixá-la na geladeira. Se for usar o micro-ondas, abra a tampa parcialmente para permitir a saída do vapor e aqueça em intervalos curtos, misturando os alimentos entre eles.

O que deve ser evitado ao descongelar a marmita

Nunca descongele em temperatura ambiente, especialmente em dias quentes, e na água quente ou diretamente no fogo. Deixar alimentos fora da refrigeração por mais de duas horas (ou uma, em dias muito quentes) favorece a multiplicação de bactérias perigosas, como a Salmonella. Já o uso de água quente ou fogo direto provoca variações bruscas de temperatura, que comprometem a textura e o sabor da comida, além de não garantirem um descongelamento uniforme, o que pode ser arriscado.