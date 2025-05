Terminou o jantar, sobrou comida e bateu a dúvida: pode guardar comida quente na geladeira? Muita gente ainda acredita que o certo é esperar esfriar completamente, mas a resposta é mais equilibrada do que parece. Guardar alimentos muito quentes diretamente na geladeira pode, sim, causar alguns problemas, tanto para a conservação da comida quanto para o desempenho do aparelho.

Especialistas apontam que o ideal é esperar o alimento chegar a uma temperatura morna antes de refrigerar. Isso evita riscos de contaminação e sobrecarga no sistema da geladeira, além de manter o sabor e a textura dos alimentos por mais tempo.

Por que não pode guardar comida quente na geladeira?

Quando você coloca um alimento ainda quente na geladeira, o vapor gerado pode aumentar a umidade no interior do equipamento. Isso impacta a temperatura geral, exigindo mais do compressor para manter o resfriamento adequado.

Além disso, o calor local gera um microclima no recipiente que favorece o crescimento de bactérias, acelerando a degradação do alimento. Veja quais são os principais riscos:

compromete o resfriamento de outros alimentos;



aumenta o consumo de energia;



pode gerar odores desagradáveis;

reduz a vida útil do aparelho.

O que fazer então com a comida quente?

A dica é simples: espere esfriar até uma temperatura morna. Isso não significa deixar fora da geladeira por horas. O ideal é:

transferir o alimento para um recipiente raso e aberto (acelera o resfriamento);



evitar tampar até que esteja morno;

deixar sobre a bancada em local arejado por cerca de 30 a 40 minutos, dependendo da quantidade.

O ideal é deixar os alimentos esfriarem até a temperatura ambiente antes de refrigerar Freepik

Qual é a maneira certa de guardar comida na geladeira?

use potes de vidro ou plástico com tampa bem vedada;



evite empilhar alimentos ainda mornos uns sobre os outros;



identifique os recipientes com data de preparo;



coloque alimentos já cozidos nas prateleiras intermediárias, longe do fundo gelado.

Guardar alimentos quentes em panelas e colocar na geladeira é permitido?

Não! Guardar alimentos diretamente na panela não é o mais indicado, pois o metal retém mais calor, o que pode retardar o resfriamento e aumentar a umidade dentro da geladeira. Algumas panelas, especialmente de alumínio, podem reagir com certos alimentos ácidos. Se for guardar na panela por pouco tempo, espere o alimento esfriar bem e tampe corretamente.

Mas então, guardar comida quente faz com que a geladeira estrague?

Não é uma regra, mas o hábito constante pode reduzir a vida útil do aparelho. O esforço extra do motor para equilibrar a temperatura interna aumenta o desgaste das peças e pode gerar falhas a longo prazo.

Após colocar alimentos quentes com frequência, é comum notar: