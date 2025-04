Limpar casa, lavar roupa, organizar armários, cuidar de plantas... As tarefas domésticas nunca acabam, mas com um planejamento mensal bem estruturado, é possível evitar aquela sensação de que a bagunça tomou conta. Com rotinas cada vez mais aceleradas, distribuir as tarefas ao longo do mês facilita a manutenção da casa e ainda ajuda na divisão com outros moradores.

O segredo é não esperar acumular para resolver tudo em um só dia. A seguir, veja como montar seu plano mensal de forma simples e funcional.

O que incluir no planejamento de tarefas domésticas

Um bom planejamento contempla tanto as tarefas diárias quanto aquelas que são semanais ou mensais. Saber o que precisa ser feito com mais ou menos frequência ajuda a não perder o controle.

Tarefas domésticas diárias

arrumar a cama;



lavar a louça;



tirar o lixo;

organizar a sala e superfícies.

Tarefas domésticas semanais

limpar banheiros;



lavar roupa;



limpar geladeira;

passar aspirador ou vassoura.

Tarefas domésticas mensais

limpar janelas e portas;



organizar armários;



lavar cortinas ou tapetes;

descartar produtos vencidos na despensa.

Planejar com antecedência garante mais tempo livre, menos estresse e uma casa sempre em ordem Freepik

Como distribuir as tarefas domésticas ao longo do mês

Evite concentrar tudo em um só fim de semana. A divisão ideal leva em conta sua rotina, disponibilidade e ajuda de outras pessoas da casa. Algumas dicas: