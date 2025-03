Nada pior do que deitar na cama para descansar e perceber um cheiro desagradável de mofo. Além do odor, o mofo pode ser prejudicial à saúde, causando alergias e problemas respiratórios. A umidade é a principal vilã nesse cenário, criando um ambiente propício para a proliferação de fungos.

Para evitar que isso aconteça, algumas práticas, que fazem toda a diferença na preservação do colchão, podem ser adotadas no dia a dia. Confira dicas para manter seu colchão livre de mofo e com uma vida útil prolongada.

Por que o mofo aparece no colchão?

O mofo se desenvolve em locais quentes e úmidos, sendo comum em colchões devido a fatores como:

falta de ventilação no ambiente;



excesso de umidade no quarto ou na cama;



acúmulo de suor e líquidos derramados;



uso de colchão diretamente no chão, impedindo a circulação de ar;

falta de higienização regular, permitindo o acúmulo de fungos.

Agora que você já sabe o que causa o mofo, veja como evitar o problema!

Como prevenir mofo no colchão?

Manter o colchão seco e arejado é importante para evitar o crescimento de fungos. Veja algumas práticas de como fazer isso:

Mantenha o ambiente ventilado

Abra as janelas do quarto diariamente para permitir a circulação de ar. Se possível, exponha o colchão ao sol pelo menos uma vez por semana, pois a luz solar ajuda a eliminar umidade e microrganismos.

Use protetor de colchão

Os protetores impermeáveis evitam que o suor e outros líquidos entrem em contato com o colchão, reduzindo a chance de mofo. Além disso, são fáceis de lavar e ajudam a manter a higiene.

Pequenos hábitos, como usar protetor de colchão, manter o ambiente seco e limpar regularmente, fazem toda a diferença Freepik

Evite colocar o colchão no chão

Colocar o colchão diretamente no chão impede a ventilação adequada e favorece o acúmulo de umidade. O ideal é utilizar uma base ou estrado que permita a circulação de ar por baixo do colchão.

Ligue o ventilador ou ar-condicionado

Nos dias mais úmidos, usar um ventilador ou desumidificador ajuda a reduzir a umidade do quarto, evitando a proliferação de fungos no colchão.

Faça uma limpeza regular

A higienização do colchão é essencial para evitar mofo e manter o ambiente saudável. Veja como limpar corretamente:

aspire o colchão uma vez por semana para remover poeira e ácaros;



para evitar umidade, passe um pano seco e limpo sempre que perceber sinais de umidade;

caso o colchão tenha cheiro de mofo, polvilhe bicarbonato de sódio, deixe agir por algumas horas e aspire em seguida.

O que fazer se o mofo já apareceu?

Se o mofo já tomou conta do colchão, siga estas etapas para eliminá-lo: