A cozinha é um dos ambientes mais movimentados da casa e, por isso, está constantemente exposta à sujeira e à umidade, criando condições perfeitas para a proliferação de bactérias.

Muitos utensílios usados no dia a dia podem se tornar verdadeiros focos de contaminação se não forem higienizados corretamente. Conheça os 10 itens que mais acumulam germes na cozinha e descubra como mantê-los sempre limpos e seguros.

Os 10 utensílios de cozinha que mais acumulam bactérias e como evitá-las

Mesmo com a limpeza diária, alguns itens da cozinha exigem cuidados extras para evitar a proliferação de germes e bactérias. Saiba quais são esses utensílios e como higienizá-los corretamente.

Esponja de lavar louça

A umidade constante e os restos de alimentos fazem da esponja o ambiente ideal para a proliferação de microrganismos como E. coli e Salmonella.

Lave a esponja diariamente com água quente e detergente. Semanalmente, mergulhe-a em solução de água com vinagre ou coloque no micro-ondas por 1 minuto. Troque a esponja a cada 7 dias.

Pano de Prato

Por absorver umidade e resíduos de alimentos, o pano de prato se torna um local propício para a proliferação de fungos e bactérias. Troque o pano diariamente e lave-o com água quente e sabão. Para uma limpeza mais profunda, ferva o pano semanalmente.

Pia da Cozinha

A pia da cozinha acumula resíduos de alimentos e umidade, facilitando o crescimento de germes. Para mantê-la limpa, higienize diariamente com desinfetante ou uma solução de vinagre com bicarbonato de sódio, finalizando com água quente.

Lixo de pia

O lixo da pia, frequentemente exposto a restos de comida, é um ambiente ideal para bactérias e insetos. Lave o recipiente com desinfetante pelo menos duas vezes por semana e mantenha-o seco. Troque o saco de lixo diariamente.

Tábua de corte

As ranhuras das tábuas de corte acumulam resíduos e umidade, favorecendo o crescimento de bactérias. Lave a tábua imediatamente após o uso com água quente e detergente, desinfete com vinagre ou limão com sal e substitua as tábuas de madeira periodicamente.

Rodinho de pia

O rodinho de pia, sempre úmido e em contato com água suja, pode acumular germes. Após o uso, lave com água e sabão e seque bem. Faça a desinfecção semanal com água sanitária diluída.

Pano de pia

Constantemente úmido e em contato com diversas superfícies, o pano de pia pode ser um foco de contaminação. Troque-o diariamente e lave com água quente e sabão. Ferva o pano semanalmente para eliminar os germes.

Geladeira

A geladeira pode acumular bactérias devido a vazamentos e restos de alimentos. Realize a limpeza quinzenal com uma solução de água morna e bicarbonato de sódio e organize os alimentos corretamente, descartando os produtos vencidos.

Porta-Temperos

O manuseio constante de potes de temperos com as mãos sujas pode contaminar esses recipientes. Limpe os frascos com pano úmido, desinfetante semanalmente e mantenha os temperos bem armazenados e secos.

Liquidificador

O liquidificador acumula resíduos de alimentos na base das lâminas e no anel de vedação. Desmonte e lave todas as partes removíveis após o uso com água quente e detergente. Faça uma limpeza profunda semanal com água morna, vinagre e bicarbonato de sódio.