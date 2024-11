Se você se pergunta como limpar colchão, fique tranquilo! A manutenção regular prolonga a vida útil do seu colchão e também é essencial para um ambiente de sono saudável. Com técnicas simples e produtos que você provavelmente já tem em casa, é possível remover manchas, odores e até ácaros.

Confira as dicas abaixo e mantenha seu colchão sempre fresco e limpo!



Materiais necessários para a limpeza



Antes de começar a limpar o colchão, reúna os seguintes materiais:



aspirador de pó;



sabão neutro;



vinagre branco;



bicarbonato de sódio;



água morna;



pano limpo;



escova de cerdas macias.



Passo a passo para limpar o colchão



Confira um guia fácil para limpar o seu colchão retirando todas as impurezas:



1. Remova a poeira e os resíduos



O primeiro passo para limpar o colchão é retirar a poeira e os resíduos acumulados. Utilize um aspirador de pó com um acessório de escova para passar por toda a superfície do colchão. Preste atenção especial às bordas e às costuras, onde a sujeira tende a se acumular.



2. Trate as manchas



Se o seu colchão possui manchas, prepare uma solução com água morna e um pouco de sabão neutro. Utilize um pano limpo umedecido com a solução para limpar a área manchada. Evite encharcar o colchão e nunca aplique produtos químicos agressivos.



Para manchas mais difíceis, como de sangue ou urina, o vinagre branco pode ser uma boa alternativa. Misture partes iguais de água e vinagre, aplique sobre a mancha e deixe agir por cerca de 15 minutos antes de secar com um pano.



3. Elimine odores



Para eliminar odores desagradáveis, polvilhe bicarbonato de sódio por toda a superfície do colchão e deixe agir por, pelo menos, 15 minutos. O bicarbonato vai observar os odores e a umidade. Após o tempo de espera, passe novamente o aspirador de pó para remover o bicarbonato.



4. Deixe secar



Após a limpeza, é fundamental deixar o colchão secar completamente. Se possível, coloque-o ao sol por algumas horas. A luz solar não só ajuda a secar o material, mas também possui propriedades desinfetantes naturais que ajudam a eliminar ácaros e fungos.



5. Mantenha a rotina



Para garantir que seu colchão permaneça limpo e livre de ácaros, repita este processo a cada três meses. Além disso, utilize protetores de colchão e troque a roupa de cama regularmente para reduzir a sujeira e os alérgenos.



