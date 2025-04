Ela é o sonho de consumo de muita gente que não aguenta mais enfrentar a pia cheia no fim do dia. E sim: a máquina de lavar louças pode ser uma aliada poderosa na rotina, mas como todo eletrodoméstico, tem suas regras e limitações.

Você sabe, por exemplo, quais panelas podem, ou não, ir nela? Ou se é seguro colocar detergente comum no compartimento de sabão? E aquele líquido secante, será que dá pra substituir?

Nesta matéria, respondemos as dúvidas mais frequentes sobre o uso correto da máquina de lavar louças, e ainda damos dicas para tirar melhor proveito do aparelho sem danificar utensílios ou comprometer sua vida útil.

Quais panelas podem ir na máquina de lavar louças?

Nem toda panela é aliada da lavar louças. Algumas podem manchar, perder o antiaderente ou até oxidar com o tempo. Veja o que é permitido e o que é melhor deixar de fora:

Podem ir na lava louças

panelas de aço inox;



utensílios de vidro temperado (como Marinex);

panelas de cerâmica ou esmaltadas (com indicação no fundo);



panelas com revestimento antiaderente aprovado pelo fabricante.

Devem ser evitadas

panelas de alumínio cru ou polido: escurecem com o tempo;



panelas de ferro fundido: podem enferrujar;



utensílios com cabo de madeira: o material racha e deteriora com o calor;

panelas com decoração adesiva ou pintura delicada

Sempre consulte a indicação do fabricante antes de colocar qualquer peça na lava louças.

Pode colocar detergente comum na máquina de lavar louças?

Não pode! O detergente de pia faz muita espuma, e ao ser usado na máquina, pode causar transbordamento, travamento do sistema e até danificar o motor.

A lava louças precisa de sabão específico, que forma pouca espuma, dissolve resíduos e protege o interior da máquina.

Dá para substituir o sabão da máquina de lavar louças?

Na falta do sabão específico, é melhor esperar para lavar depois do que improvisar. No entanto, algumas receitas caseiras são usadas com cautela, principalmente por quem opta por soluções mais naturais. Um exemplo:

Substituto emergencial (não indicado para uso contínuo):

1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio;

1 colher (sopa) de bórax (se disponível); algumas gotas de óleo essencial cítrico (opcional).

Use apenas quando for realmente necessário e nunca misture com sabão comum ou detergente de pia.

Escolher os produtos certos, conhecer os limites do aparelho e evitar improvisações perigosas são os primeiros passos para garantir uma louça brilhando sem dor de cabeça Freepik

O que substitui o líquido secante de lavar louças?

O líquido secante ajuda a evitar manchas, acelerar a secagem e deixar a louça brilhando. Caso você não tenha o produto original, pode usar:

Alternativas:

Vinagre branco: seguro e eficiente, ajuda a eliminar resíduos de sabão;



seguro e eficiente, ajuda a eliminar resíduos de sabão; Álcool líquido 70% (em pequena quantidade): também funciona, mas deve ser usado com cautela;

também funciona, mas deve ser usado com cautela; Mistura 1:1 de água e vinagre: excelente para colocar no compartimento do secante.

Evite usar esses substitutos em excesso, pois podem desgastar componentes internos ao longo do tempo.

Use bem sua máquina de lavar louças

Siga as seguintes dicas para que seu eletrodoméstico seja utilizado da maneira correta: