Sabe aquela ideia de que tecnologia precisa aparecer para impressionar? Esquece! A nova sensação entre arquitetos e apaixonados por design de interiores é o cooktop invisível, um sistema de cocção por indução instalado dentro da bancada, que praticamente desaparece no visual da cozinha.

Desde que chegou ao mercado brasileiro em 2023, o cooktop invisível vem transformando a relação entre funcionalidade e estética, principalmente em projetos minimalistas e sofisticados. Mas será que vale a pena? Quais os prós e contras? E será que cozinha do mesmo jeito? A gente responde tudo por aqui.

Quando e como surgiu o cooktop invisível?

Embora a tecnologia já estivesse em desenvolvimento na Europa há alguns anos, foi apenas em 2023 que o cooktop invisível começou a ser comercializado no Brasil, com empresas como Invisacook, liderando a novidade por aqui.

A proposta é simples na teoria, mas ousada na execução: instalar a placa de indução por baixo da pedra da bancada (geralmente porcelanato técnico ou Dekton), deixando a superfície lisa e contínua. A área de cocção só aparece com marcações discretas ou luzes indicativas. Resultado? Uma cozinha ultra clean, com estética futurista e alto desempenho técnico.

Mas, funciona como um cooktop tradicional?

Sim, e até melhor em alguns aspectos. O sistema funciona por indução magnética, como os cooktops por indução comuns, ou seja: aquece diretamente a panela, enquanto a superfície da bancada se mantém fria ao toque. A diferença é que a estrutura toda fica escondida.

Você só precisa de panelas compatíveis com indução (ferromagnéticas), mas fora isso, o uso é bem similar. A potência pode chegar a 3.000 W, com controle preciso de temperatura, desligamento automático e até conectando com apps, dependendo do modelo.

Ele funciona como qualquer outro cooktop normal, porém com algumas funcionalidades a mais Divulgação Invisacook

Vantagens e desvantagens do cooktop invisível

Veja a seguir quais os pontos fortes e fracos de se ter um cooktop invisível:

Vantagens

Integração total com o ambiente

Sem botões, sem vidros, sem recortes visíveis. O cooktop invisível desaparece quando não está em uso, permitindo que a bancada seja usada como apoio, mesa ou até área de preparo com visual clean. Ideal para cozinhas pequenas, varandas gourmet e ilhas integrada

Segurança reforçada

Como não há chamas nem aquecimento da superfície, o risco de queimaduras é menor. Além disso, ele só funciona com panelas no lugar certo.

Facilidade de limpeza

Sem grelhas ou peças soltas, basta passar um pano úmido sobre a pedra da bancada. Isso facilita a rotina e mantém a estética intacta.

Desvantagens

Custo elevado

Os modelos invisíveis ainda são bem mais caros que os cooktops tradicionais, tanto pela tecnologia quanto pela instalação especializada.

Materiais específicos

Nem toda pedra serve: é preciso usar superfícies como porcelanato técnico, Dekton ou Neolith com características térmicas e estruturais específicas.

Manutenção especializada

Qualquer reparo ou ajuste exige mão de obra técnica e, em alguns casos, substituição da bancada. Ou seja: é preciso planejamento.

O cooktop invisível apresenta vantagens e desvantagens e cabe você analisar e escolher o que mais adequa na sua rotina Divulgação Invisacook

Dicas antes de investir no cooktop invisível

Planejamento é essencial para que a escolha do cooktop invisível realmente funcione no seu dia a dia. Abaixo, reunimos orientações que ajudam a evitar dores de cabeça e garantem o melhor resultado.