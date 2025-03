Abrir o freezer e encontrar uma camada espessa de gelo cobrindo paredes e prateleiras é mais comum do que se imagina — especialmente em modelos que não contam com o sistema frost free. Saber como remover acúmulo de gelo no freezer é importante para manter o bom funcionamento do eletrodoméstico, evitar desperdício de energia e conservar melhor os alimentos.

Se feito de maneira errada, o descongelamento pode danificar o equipamento ou colocar a segurança da casa em risco. Veja a seguir o que fazer e o que evitar.

Desplugue, esvazie e prepare o ambiente

Antes de iniciar o processo de remoção do gelo, desligue o freezer da tomada. Retire todos os alimentos e, se possível, coloque-os em caixas térmicas ou isopores para preservá-los.

Forre o chão ao redor do aparelho com toalhas ou panos para evitar bagunça com a água do degelo. Deixe também uma bacia ou balde próximo à parte inferior do freezer para captar a água que escorrer.

O que não fazer: evite objetos pontiagudos

Jamais tente quebrar o gelo com facas, chaves de fenda ou outros objetos pontiagudos. Essa prática pode perfurar as paredes do freezer e comprometer o sistema interno.

O ideal é deixar o gelo derreter naturalmente ou acelerar o processo com segurança, usando alguns truques.

Com as técnicas certas, é possível manter o freezer em perfeito estado e ainda economizar na conta de luz RobsonPL de Getty Images

3 truques para acelerar o descongelamento do freezer

Para quem tem pressa, existem formas de agilizar a remoção do gelo:

coloque um recipiente com água quente dentro do freezer e mantenha a porta fechada por alguns minutos. O vapor ajuda a derreter o gelo mais rápido; use um secador de cabelo em temperatura morna, mantendo distância segura das paredes para evitar danos; panos quentes aplicados diretamente sobre o gelo também podem ajudar no degelo localizado.

Por que o excesso de gelo aumenta o consumo de energia?

Manter o freezer com muito gelo nas paredes internas pode afetar diretamente sua eficiência. Isso porque o acúmulo de gelo funciona como uma barreira térmica, dificultando o aparelho a manter a temperatura ideal. Com isso, o motor precisa trabalhar mais e por mais tempo, elevando o consumo de energia elétrica.

Além disso, quanto mais gelo acumulado, menos espaço interno disponível para os alimentos — o que reduz a circulação do ar frio e exige ainda mais do funcionamento.

Quando devo remover o acúmulo de gelo?

Especialistas recomendam realizar o descongelamento quando o gelo ultrapassa cerca de 0,5 cm de espessura. O excesso compromete o espaço interno, dificulta o resfriamento e aumenta o consumo de energia.

Se o freezer for utilizado com frequência, o ideal é verificar quinzenalmente e agendar o degelo sempre que notar acúmulo.

Como evitar o acúmulo de gelo novamente

Após a limpeza, algumas medidas ajudam a manter o freezer livre de excesso de gelo: