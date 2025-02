4 utilidades incríveis da esponja amarela que vão facilitar sua rotina

A esponja amarela é um item indispensável na limpeza da casa, mas suas funções vão muito além de lavar louça. Com criatividade, esse objeto simples pode se tornar um verdadeiro aliado na organização e manutenção do lar.

O influencer Bruno Duarte (@brucduarte) compartilhou com os seus seguidores algumas funções extras que a esponja pode ter no dia a dia. Desde truques para economizar produtos de limpeza até soluções práticas para eliminar pelos e bolinhas de roupas, a esponja pode facilitar diversas tarefas do cotidiano.

Leia também:

1. Coloque sal na esponja para absorver umidade na geladeira

Manter a geladeira livre de umidade é essencial para conservar melhor os alimentos.

Adicione sal na parte amarela da esponja e coloque-a em um cantinho da geladeira. O sal ajuda a absorver a umidade, evitando o surgimento de odores desagradáveis e o acúmulo de gotas de água.

Remover a umidade da geladeira se tornou mais fácil utilizando uma esponja Reprodução @brucduarte

2. Use a esponja para remover bolinhas e pelos de roupas com a parte verde

Renovar as roupas e remover pequenos defeitos é possível com um truque simples.

Use a parte verde da esponja para esfregar suavemente as roupas com bolinhas ou pelos. Esse atrito remove os excessos sem danificar o tecido, deixando as peças com aspecto renovado.

Retire bolinhas e pelos das roupas com a parte verde da esponja Reprodução @brucduarte

Outra dica, é adicionar as esponjas na máquina de lavar junto com as roupas. Durante o ciclo de lavagem, a esponja atrai e retém os pelos, deixando as roupas mais limpas e livres de fiapos.

Incluir a esponja amarela na máquina de lavar junto com as roupas, é uma alternativa simples para retirar pelos Reprodução @brucduarte



3. Use a esponja para limpar teto e paredes

A limpeza de locais altos nem sempre é simples, mas a esponja pode ser uma aliada.

Corte um pequeno espaço na esponja e encaixe-a no cabo da vassoura. Assim, é possível limpar teto e paredes com facilidade, alcançando áreas difíceis sem esforço excessivo.

Limpar o teto com a esponja é uma ótima solução para remover teias de aranhas e demais sujeiras Reprodução @brucduarte

4. Coloque sabão de coco dentro da esponja para economizar detergente

Economizar produtos de limpeza e água também é possível com um truque simples.

Corte a esponja ao meio e insira um pedaço de sabão de coco dentro dela. Isso reduz o uso de detergente e de água, pois a espuma é produzida diretamente na esponja, facilitando a lavagem da louça.