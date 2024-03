Manter a casa sempre arrumada pode parecer uma tarefa desafiadora, especialmente quando a vida moderna nos mantém ocupados com inúmeras responsabilidades. No entanto, com algumas estratégias simples e uma abordagem organizada, é possível transformar o caos em tranquilidade na sua casa.

Neste artigo, reunimos dicas práticas para ajudá-lo a manter sua casa sempre arrumada.

Caixas organizadoras

Uma das chaves para manter sua casa organizada é ter um lugar para tudo. As caixas organizadoras são aliadas essenciais nessa missão. Elas podem ser usadas para guardar brinquedos, roupas, documentos, e uma infinidade de itens que costumam se espalhar pela casa. Ao etiquetar suas caixas, você saberá exatamente onde encontrar o que precisa, poupando tempo e reduzindo a bagunça.

Cronograma de tarefas

Um cronograma de tarefas é uma ótima ferramenta para manter sua casa em ordem. Defina um horário específico para realizar tarefas domésticas, como limpeza, lavanderia e organização. Divida as tarefas ao longo da semana para evitar sobrecarga. Isso também ajuda a manter sua casa sempre em condições aceitáveis, economizando horas de trabalho intensivo de última hora.

Rotina de organização

Ter uma rotina de organização diária é um segredo que muitos lares organizados compartilham. Reserve alguns minutos todos os dias para arrumar as coisas. Pode ser tão simples quanto guardar os objetos espalhados ou dobrar uma pilha de roupas. Cultivar esse hábito ajuda a evitar a acumulação de bagunça e facilita a manutenção da ordem.

Aspirador autônomo

Se você tem um orçamento um pouco mais flexível, considerar a compra de um aspirador autônomo é uma opção inteligente. Esses dispositivos podem ser programados para limpar sua casa automaticamente, reduzindo a necessidade de aspirar manualmente. Eles são especialmente úteis para manter pisos livres de poeira e sujeira, tornando a limpeza da casa mais eficiente.

Não entre com sapato em casa

Uma das regras de ouro para manter a casa arrumada é criar o hábito de deixar os sapatos na entrada. Isso ajuda a evitar que sujeira e germes se espalhem pelo chão, reduzindo a necessidade de limpeza constante. Tenha um local específico para os sapatos e incentive todos os membros da família a seguirem essa prática simples.

Arrume a cama

Arrumar a cama todos os dias é uma das tarefas mais simples e eficazes para manter o quarto organizado. Além de dar uma sensação de ordem ao ambiente, esse pequeno gesto cria uma atmosfera convidativa para o descanso. Transforme a arrumação da cama em um hábito matinal e veja como isso influencia positivamente na organização de todo o quarto.

Lave louças a cada refeição

Lidar com uma pia cheia de louças sujas é uma das tarefas domésticas mais desagradáveis. Evite esse problema lavando as louças imediatamente após cada refeição. Isso não apenas mantém sua cozinha organizada, mas também facilita o preparo das próximas refeições. Além disso, é uma maneira eficaz de evitar a proliferação de insetos indesejados.

Doe o que não usa

Uma das principais razões para a desordem em nossas casas é a acumulação de coisas que não usamos mais. Regularmente, reserve algum tempo para fazer uma triagem em seus pertences e separe o que pode ser doado. Roupas, brinquedos, utensílios - tudo isso pode encontrar um novo lar útil. Além de liberar espaço, você estará fazendo uma boa ação ao ajudar quem realmente precisa.

Lembre-se de que a consistência é a chave, e com o tempo, essas práticas se tornarão parte natural da sua vida, mantendo a bagunça sob controle e tornando sua casa um lugar mais agradável para viver.

5 itens que vão te ajudar a manter a sua casa em ordem

1. Caixa 22 cm x 39 cm x 29 cm Grid Bambu

Caixa 22 cm x 39 cm x 29 cm Grid Bambu Divulgação

Os itens da coleção Grid são ótimas soluções para organizar a sua casa e manter tudo no lugar; seja no armário, despensa, cozinha, quarto, lavanderia, ateliê, escritório ou, até mesmo, na sala de estar. Assinados pelo Fetiche Design Studio, eles unem design e funcionalidade, sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente. Esta caixa é perfeita para te auxiliar nas atividades do dia a dia. Com design que permite a visualização e a ventilação do conteúdo, ela é empilhável e dispõe de alças que facilitam o manuseio e tampa em bambu, que é sustentável, e protege os acessórios, roupas ou mantimentos armazenados. Adquira as suas.

2. Organizador adesivo com 4 ganchos P Tekbond Zaf

Organizador adesivo com 4 ganchos P Tekbond Zaf Divulgação

Organize colares, bolsas, vassouras, rodos, pás, chaves e toalhas. Os ganchos adesivos são perfeitos para qualquer ambiente, quarto, sala, lavanderia, porque não necessita furar a parede. Os ganchos adesivos Tekbond são ótimas opções para você decorar e organizar a sua casa de forma prática. Eles estão disponíveis em vários tamanhos e formatos para melhor atender à sua necessidade. Confira.

3. Sapateira/banco palete

Sapateira/banco palete Divulgação

Assinada com exclusividade pela talentosa equipe T S Design, a sapateira/banco Palete pode ser uma ótima solução para quem deseja organizar os calçados, seja em halls, salas de estar, quartos ou closets. O banco facilita na troca dos calçados e permite evitar trazer a sujeira dos sapatos usados externamente para dentro da sua casa. Saiba mais.

4. Jogo colcha de casal e queen 3 peças Donovan

Jogo colcha de casal e queen 3 peças Donovan Divulgação

Com a proposta de levar elegância ao ambiente, a coleção Donovan é uma ótima solução para vestir a cama com o máximo de conforto. Seu acabamento matelassado confere charme e ainda traz a combinação perfeita de maciez e aconchego. Perfeita para renovar o visual do seu lar com peças combinantes e neutras que melhoram o aspecto de organização do seu quarto. Veja sobre.

5. Bloco de anotações Chat Slim I

Bloco de anotações Chat Slim I Divulgação

Elegância e casualidade em perfeito equilíbrio. A coleção Chat traz peças com design clean, que são ideais para oferecer mais funcionalidade para a sua rotina de organização doméstica. Planeje a arrumação da casa com os demais moradores e deixe todos a par das tarefas que precisam exercer diariamente. Garanta o seu.