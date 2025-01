Peças de prata brilhando após limpeza com técnicas caseiras fáceis e eficientes

A prata é um material que esbanja sofisticação e elegância, mas também tem um grande desafio: com o tempo, ela escurece. Seja a prataria da decoração, aquele faqueiro herdado da família ou joias do dia a dia, o contato com o ambiente favorece a perda de brilho devido a reações químicas naturais.



Porém, com alguns produtos simples e técnicas práticas, é possível renovar suas peças de prata em casa.



Como limpar prata com produtos caseiros



A prata escurece devido à sua interação com gases ricos em enxofre, como os presentes na poluição e em materiais em decomposição. Além disso, o suor humano, que contém cloreto de sódio, facilita a oxidação, deixando o material mais vulnerável à formação de manchas escuras.



Veja a seguir uma lista de produtos que vão te ajudar a manter seus objetos de prata sempre brilhando:



Sabão de coco

Para objetos grandes, faça uma pasta com lascas de sabão de coco e água quente. Esfregue com uma esponja macia, enxágue e seque com flanela;



Para peças pequenas, ferva água com lascas de sabão em uma panela de alumínio, mergulhe os itens por 15 minutos, enxágue e seque.

Bicarbonato de sódio

Em uma panela com 400 ml de água e duas colheres de bicarbonato, ferva as peças. Depois, lave com detergente, enxágue e seque;



Outra opção é usar papel-alumínio: misture bicarbonato, água quente e pedaços de alumínio. Deixe de molho até a água esfriar, enxágue e seque.

Vinagre branco

Deixe os itens de prata de molho em vinagre por 15 minutos. Esfregue com escova de cerdas macias, enxágue e seque.

Pasta de dente

Com uma escova macia, aplique pasta de dente branca delicadamente. Enxágue com água e finalize com flanela para polir.

Sal e papel-alumínio

Mergulhe as peças em uma solução de água quente, sal e papel-alumínio. Deixe agir por 30 minutos, lave e seque normalmente.



Veja 5 dicas para conservar o brilho da prata por mais tempo



Além da limpeza, manter a peça conservada é sempre importante. Para isso, veja algumas dicas do que pode ajudar:



guarde as peças em locais secos, preferencialmente em saquinhos de tecido ou envoltas em papel-filme;

evite contato com perfume, água sanitária e água oxigenada;

não use jóias de prata no banho, na piscina ou no mar. Caso entre em contato com água, lave e seque imediatamente;

seque com flanela após o uso para evitar marcas de umidade;

não use materiais abrasivos, como esponjas grossas, para não arranhar as peças.



Com essas orientações, suas peças de prata continuarão brilhantes e conservadas por muito mais tempo, mantendo o charme e a sofisticação que esse material proporciona.