O Dia das Mães vai ser comemorado, em 2024, no próximo domingo (12/5). A data é uma ótima ocasião para se comemorar com um ótimo café da manhã, almoço ou jantar, tudo, é claro, da maneira mais especial possível. Belo Horizonte conta com várias opções para presentear as mães com uma boa comida – e que não vai pesar no bolso. O Degusta separou as melhores sugestões, todas por menos de R$ 100 por pessoa, e para todos os gostos.

Confira abaixo:

Gennaro





Com um conceito democrático e acessível, o Gennaro é um restaurante italiano cuja proposta central é proporcionar uma experiência completa e por um preço justo. O restaurante atualmente possui duas unidades, na Savassi e no Lourde. O maior diferencial é o cardápio que apresenta os pratos por divisão de preços de R$ 30 a R$ 60, em escala gradativa, além de entradas, sobremesas e vinhos com um valor compatível.

Para beliscar, uma boa escolha é o Arancini Al Salmone (R$ 39,90) e a Burrata (R$ 69,90). A lista de pratos principais é longa, mas algumas sugestões são o Raviolli Di Mozzarella Di Búfala (R$ 35), Gnocchi Con Tagliata Di Manzo (R$ 50) e Risotto Ai Frutti Di Mare (R$ 60).

O Gennaro não está fazendo reservas e atenderá os clientes por ordem de chegada.

Endereço:

Unidade Savassi: Rua Alagoas, 642

Unidade Lourdes: Rua Santa Catarina, 1235

Horário de Funcionamento no Dia das Mães: de 12h às 17h30



Cardápio do Gennaro tem pratos de R$ 30 a R$ 60 Divulgação

Recanto Verde

O Recanto Verde é um restaurante tradicional em Belo Horizonte, localizado no bairro Sagrada Família, na Região Leste. Em funcionamento desde 1979, o local é especializado em massas e comida mineira.

Com destaque para o tradicional Espaguete à Bolonhesa Gratinado para 2 pessoas (R$46,50), o Recanto Verde agrada todos os gostos. Outras dicas são o Filé a Parmegiana (R$ 77,50) e o Tropeiro Completo (R$ 67,50), ambos para duas pessoas. A maioria dos pratos também têm porções maiores, que servem de 3 a 4 pessoas.

Para o Dia das Mães, o restaurante não está fazendo reservas e receberá os clientes por ordem de chegada.

Endereço: Av. Petrolina, 910, Sagrada Família

Horário de Funcionamento no Dia das Mães: de 11h às 23h



O Recanto verde fica na Avenida Petrolina, no Bairro Sagrada Família Divulgação

Tatu Bola



O bar e restaurante Tatu Bola, na região da Savassi, oferece todos os domingos feijoada à vontade por R$ 44,90. No Dia das Mães, não será diferente. De 12h até às 16h, o prato está disponível à vontade e, para agradar toda a família, o restaurante oferece diferentes opções de feijoadas e complementos.





A casa também é conhecida por seus drinks clássicos e originais, que variam entre R$ 30 e R$ 40, e petiscos que carregam brasilidade como: Pastel Tatu Bola (R$ 41,90), Bolinho de Costela com Catupiry (R$ 40,90) e Coxinhas (R$ 36,90).

As reservas, com chegada até as 13h, já estão abertas e podem ser feitas através do site ou pelo telefone da rede: (11) 5990-2359

Endereço: Av. do Contorno, 6557 - Savassi

Horário de Funcionamento no Dia das Mães: de 12h à meia-noite

O Tatu Bola oferece feijoada à vontade aos domingos Divulgação

Mercearia 130

A Mercearia 130 oferece um cardápio brasileiro diverso, com opções de entradas, porções de carnes variadas, pratos principais e drinks especiais. A casa conta com duas unidades principais, uma na Serra e outra em Lourdes. Esta última conta com com um ambiente "instagramável", com vários espaços, deck, varanda e espaço interno climatizado.

Para um pedido por até R$ 100, a casa recomenda o Risoto de Brie com Cogumelos, acompanhado de eperol spritz (R$ 100); Cacio e pepe com filé mignon + mousse de chocolate (R$ 94); ou Coxinha de camarão + polpetone com risoto pomodoro (R$ 98).

As reservas são feitas somente pelo telefone: (31) 2555-3395

Endereço:

Unidade Lourdes: R. Bernardo Guimarães, 2267

Unidade Serra: R. Ivaí, 130

Horário de Funcionamento no Dia das Mães: de 12h às 18h



A Mercearia 130 tem duas unidades em BH Divulgação

Leia também: Dia das Mães: confira filmes incríveis para celebrar a data



Cozinha Trop - Majuma

Com uma proposta diferente dos restaurantes tradicionais, o Majuma funciona no quintal de uma casa, com um cardápio enxuto que muda a cada 3 meses.

Para quem não pula uma entradinha, o recomendado é o Rosbife com grana padano, picles de cebola roxa e pães de fermentação natural (R$ 48) e o queridinho da casa, o Pastel de queijo canastra com taioba e mel picante (R$ 30). Entre os nosso pratos mais pedidos, a casa recomenda o Filé Mignon Grelhado com roti, arroz de queijo canastra e chips de cará (R$ 68) e o Arroz de moqueca de Camarão com farofa de castanhas (R$ 74).

O restaurante está aceitando reservas pelo direct do instagram (@majuma_cozinhatrop), ou pelo WhatsApp: (31) 3142-3986.

Endereço: Rua Professor Eugênio Murilo Rubião, 222, Anchieta

Horário de Funcionamento no Dia das Mães: de 12h30 às 17h



No Majuma, o Arroz de moqueca de Camarão com farofa de castanhas sai por R$ 74 Divulgação

Canto de Mainha



Para o restaurante de comida nordestina, o próximo domingo será um dos dias mais especiais do ano. Afinal, tudo na casa foi feito em homenagem a ela, a nossa querida "Mainha". Com programação especial e música ao vivo com Diogo Medeiros cantando os maiores sucessos do nordeste, o Dia das Mães no espaço do Buritis promete.

Para saborear, a recomendação da casa é a Moqueca de Camarão (R$220, para três pessoas).

A casa também conta com espaço kids, para que os pequenos também possam aproveitar ao máximo o domingo

O restaurante está aceitando reservas até as 12h30, que podem ser feitas pelo WhatsApp: (31) 99581-5529

Endereço: Rua Heitor Menin, 115 - Buritis

Horário de Funcionamento no Dia das Mães: de 12h às 17h



Restaurante Canto de Mainha Divulgação

Copa Cozinha

A Copa Cozinha, é uma ótima opção para um café da manhã ou um "brunch" especial. O espaço promete buscar inspiração nas memórias de infância. Com um trabalho artesanal que leva tempo e muito talento em cada produto, a Copa neste domingo quer proporcionar um momento único para as todas as mães.

Para se deliciar, a casa recomenda os combos de café para duas pessoas:

CAFÉ DA ESTAÇÃO - R$ 85

1 Pão sovado (na chapa com casquinha de queijo meia cura derretido)

2 Bebidas (café da fazenda, chá gelado/infusão com ervas desidratadas ou polpa orgânica Fruto de Minas)

1 Fatia bolo de fubá ou bolo do dia (bolo de fubá com queijo ou bolo caseiro com cobertura)

2 Iogurtes naturais com granola e geleia da casa

2 Ovos quentes com gema mole

1 Tortinha preguiçosa salgada (massa fofa com recheio suculento de frango orgânico desfiado OU de alho poró com requeijão)

1 Laranja descascada ou fruta da época

CAFÉ PARA 2 - R$ 85



2 Pães sovados (na chapa com casquinha de queijo meia cura derretido)

2 Bebidas (café da fazenda, chá gelado/infusão com ervas desidratadas ou polpa orgânica Fruto de Minas)

1 Fatia bolo de fubá ou bolo do dia (bolo de fubá com queijo ou bolo caseiro com cobertura)

1 Porção de quitanda (biscoitinhos quebra-quebra caseiros de canela ou coco)

1 Crocante (massa amanteigada levemente salgadinha com recheio de goiabada ou doce de leite)

1 Tortinha preguiçosa salgada (massa fofa com recheio suculento de frango orgânico desfiado OU de alho poró com requeijão)

1 Porção de pão de queijo (5 unidades de pão de queijo)

Para o Dia das Mães, o café não está fazendo reservas e funcionará por ordem de chegada.



Endereço: Av. Francisco Sales 199 - Floresta

Horário de Funcionamento no Dia das Mães: de 8h30 às 14h



Copa Cozinha é uma ótima opção para um café da manhã ou um "brunch" especial Divulgação

Tilápia e Afins

Com espaço descontraído, na calçada e com comida boa, o Tilápia e Afins é uma boa pedida para os amantes de frutos do mar. Entre as sugestões estão o Bacalhau Lagareiro (R$139, para duas pessoas) e deliciosos risotos individuais – camarão, bacalhau ou filé mignon – todos por R$ 49,90. Lá você ainda encontra peixes e frutos do mar congelados para levar, caso queira comer no aconchego de casa.

No Dia das Mães o atendimento será por ordem de chegada.

Endereço: R. Pitangui, 3070 - Sagrada Família

Horário de Funcionamento no Dia das Mães: de 11h às 17h

Tilápia e Afins é uma boa pedida para os amantes de frutos do mar Divulgação

Pizzaria Mangabeiras



Para os amantes da gastronomia italiana, todo dia é dia de pizza. A Pizzaria Mangabeiras é uma tradicional franquia de comida italiana de Belo Horizonte, com restaurantes em diversas regiões da capital mineira – e com espaço kids em algumas unidades.

Para o dia das mães deste ano, a unidade do Cidade Jardim vai funcionar com duas opções de menus fechados. As outras unidades funcionarão com o manu tradicional, com diversas opções de massas e pizzas.





Leia também: BH ganha espaço voltado à comida afro-brasileira: o Território Kitutu

Para reservas e mais informações, consulte pelo telefone: (31) 3211-1771.

Endereços:

Sagrada Família: R. Conselheiro Lafaiete, 522

Gutierrez: Rua André Cavalcanti, 650

Mangabeiras (Matriz) : Av. Afonso Pena, 4.200

Cidade Jardim: R. Iraí, 235 - Coração de Jesus

Castelo: Av. Miguel Perrela, 180

Buritis: Av. Aggeo Pio Sobrinho, 187

Nova Lima: Rodovia, MG-030, 1.645

Horário de Funcionamento no Dia das Mães: 11h à 00h

Pizzaria Mangabeiras está presente em sete unidades na capital mineira Divulgação

Faça um piquenique



Desistiu de ir em um restaurante no Dia das Mães? Que tal fazer um piquenique em família para celebrar em meio à natureza esse momento tão especial?

Essa ideia proporciona um momento mais íntimo, dando a possibilidade de colocar em uma cesta alimentos e bebidas únicas e especiais para cada família.

Em BH existem vários lugares para fazer um piquenique especial, como:

- Parque Ecológico da Pampulha

- Parque das Mangabeiras

- Parque Ecológico Marcos Mazzoni

- Mirante Belvedere

- Parque Amílcar Vianna Martins

- Parque Lagoa do Nado

- Praça do Papa





BH conta com várias opções para um pequinique especial Pixabay

Mas não se esqueça, o dia é das mamães, então não sobrecarregue elas nessa data, planeje tudo para que ela viva um momento relaxante e especial neste domingo.