Confira os melhores filmes para assistir no Dia das Mães

O Dia das Mães será comemorado no próximo dia 12 de maio. Essa é uma ocasião especial para homenagear e celebrar as mulheres que nos deram amor incondicional, orientação e apoio ao longo de nossas vidas. Uma maneira maravilhosa de comemorar este momento é reunir a família para assistir filmes que destacam o poderoso vínculo entre mães e filhos.

Trouxemos algumas sugestões de filmes para entrarem no clima ou já programarem de assistir nesta data especial:

1. Laços de ternura (1983)

Este filme clássico segue a conflituosa relação entre uma mãe e sua filha ao longo de várias décadas. Uma história comovente que explora os altos e baixos da maternidade e do amor entre mãe e filha, enquanto ambas enfrentam obstáculos em suas vidas pessoais.

Disponível para assistir no Amazon Prime

2. Forrest Gump (1994)

Embora o filme aborde várias questões, a relação entre Forrest e sua mãe, que o criou sozinha, é um dos temas centrais. Uma história inspiradora sobre o amor incondicional de uma mãe e o impacto duradouro que ela tem na vida de seu filho. O filme com a direção de Robert Zemeckis recebeu 5 Oscars entre diversos outros prêmios.

Disponível para assistir na Netflix

3. Lady Bird (2017)

Este filme narra o relacionamento entre uma adolescente e sua mãe enquanto ela navega pelos desafios da adolescência e da busca pela identidade. Uma história autêntica e emocionante sobre o crescimento e a conexão entre mãe e filha. Disponível para assistir em várias plataformas de streaming. O filme dirigido por Greta Gerwig também recebeu diversas premiações no ano de seu lançamento.

Disponível para assistir no Netflix

4. O Quarto de Jack (2015)

Este filme conta a história de uma mãe e seu filho que vivem em cativeiro, explorando sua relação única e o amor incondicional que os une. Uma história comovente sobre a força do amor materno em face da adversidade.

Disponível para assistir no Prime Video

5. Valente (2012)





Uma animação da Pixar que narra a história de uma princesa determinada a mudar seu destino, enquanto ela e sua mãe enfrentam desafios e aprendem a se entender. Uma jornada emocionante sobre auto-descoberta, coragem e família.

Disponível para assistir no Disney+



6. O Maior Amor do Mundo (2016)

Uma comédia emocionante, que segue várias histórias interligadas de diferentes mães e filhas na semana que antecede o Dia das Mães. O elenco conta com Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson. Uma escolha leve e divertida para celebrar o feriado com humor e coração.

Disponível para assistir no Amazon Prime e Netflix

7. Sexta-feira Muito Louca (2003)

A comédia familiar estrelada por Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, conta sobre uma mãe e uma filha que trocam de corpos misteriosamente e precisam aprender a lidar com a vida uma da outra. Uma história divertida e cheia de humor sobre compreensão e apreciação mútua.

Disponível para assistir no Disney Plus

8. Mamma Mia! (2008)

A comédia musical campeã do Globo de Ouro, foi baseada em uma peça teatral e segue uma noiva em busca de seu pai biológico, enquanto sua mãe, Donna, revive o passado através de músicas do ABBA. Um filme divertido e cheio de energia, estrelado por Meryl Streep e Mandy Moore, perfeito para uma celebração animada do Dia das Mães.

Disponível para assistir no Star+ e Amazon Prime





9. Minha mãe é uma peça (2013)

"Minha Mãe é uma Peça" é uma comédia brasileira que cativou o público ao retratar de forma divertida e emocionante a relação entre mães e filhos. O filme, que é marcado pela admirada caracterização de Paulo Gustavo, segue a história de Dona Hermínia, uma mãe dedicada e amorosa que, após ver seus filhos adultos seguirem seus próprios caminhos, se vê diante da solidão e do desafio de se redescobrir.

Disponível para assistir no Globo Play e Netflix

10. Fala Sério, Mãe!: (2017)

Neste comovente e divertido filme brasileiro, acompanhamos a relação entre ngela Cristina e sua filha, Malu, ao longo dos anos. Enquanto Malu atravessa as turbulentas fases da adolescência, ngela tenta encontrar o equilíbrio entre ser mãe, amiga e guia para sua filha. Com humor, afeto e muita identificação, o filme estrelado por Ingrid Guimarães e Larissa Manoela, retrata os desafios e a intensidade dessa relação única entre mãe e filha.

Disponível para assistir no Globo Play

11. Um Sonho Possível (2010)

Baseado em uma história real inspiradora, este filme emocionante narra a jornada de Michael Oher, um jovem sem-teto com um potencial oculto, e Leigh Anne Tuohy, uma mãe determinada. Quando Leigh Anne acolhe Michael em sua família, ela não apenas o ajuda a superar suas adversidades, mas também descobre a força do vínculo entre mãe e filho que transcende as barreiras sociais e culturais.

Disponível para assistir no HBOMax

12. Red - Crescer é uma Fera (2022)

Esta animação da Pixar percorre a história de Mei, uma adolescente de uma rigorosa família japonesa, que vive atritos com sua mãe autoritária. Mei começa a se transformar em um panda vermelho toda vez que sente raiva, essa transformação conduz o filme abordando temas como: os sentimentos conflitantes da adolescência, autoestima e a valorização do protagonismo feminino.

Disponível no Disney+