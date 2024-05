Na hora de presentear alguém especial neste Dia das Mães, celebrado no dia 12 de maio, os livros são uma boa pedida. Em meio a tantas opções, contudo, é importante ter em mente obras de gêneros literários variados, tanto brasileiras como internacionais, capazes de agradar a todos os gostos e acertar em cheio no presente.

Leia também: Dia das Mães: confira filmes incríveis para celebrar a data

Pensando nisso, o Estado de Minas separou 9 sugestões de livros incríveis para dar de presente no Dia das Mães.



Confira livros para dar de presente para mães



1) A Biblioteca da Meia-Noite



Campeão de vendas no último ano, “A Biblioteca da Meia-Noite” já vendeu mais de 2 milhões de exemplares em todo o mundo. O livro acompanha uma mulher de 35 anos que, arrependida com suas escolhas do passado, mergulha em memórias para entender que a vida vale a pena ser vivida. Escrita por Matt Haig, o romance emociona ao trazer uma reflexão sobre os caminhos que a vida pode tomar e a busca pelo rumo certo.



2) Mãe Fora da Caixa



A autora Thaís Vilarinho, mãe de dois adolescentes, encantou as mães do país com o best-seller “Mãe Fora da Caixa”. A obra funciona como um relato das diversas vivências maternas, que vão desde as doçuras até os desafios da maternidade real. Trata-se de um livro que prega o acolhimento entre mães e a troca de experiências livre de julgamentos.



3) Mulheres que Correm com os Lobos



Com o subtítulo “Mitos e histórias do arquétipo da Mulher Selvagem”, esse livro já é considerado uma leitura fundamental por muitas mulheres. Perpassando histórias como a do patinho feio e do Barba-Azul, a obra feminista da psicóloga Clarissa Pinkola Estés aborda 19 lendas e contos de fada para investigar como a natureza da mulher foi domada ao longo do tempo até chegar na mulher moderna.



4) Circe



Uma boa escolha para as amantes de fantasia, “Circe” é uma releitura da história da semideusa de mesmo nome. Filha de Hélio, divindade do Sol, a personagem é mais conhecida na mitologia grega como uma feiticeira da Odisseia de Homero. Esse best-seller de Madeline Miller, entretanto, apresenta a trajetória completa de uma mulher poderosa, que envolve relações familiares, amorosas e maternais.



5) Tudo é Rio



O famoso romance “Tudo é Rio”, de Carla Madeira, entrou na lista de favoritos de muita gente. O livro conta a conturbada história de um casal que tem a vida transformada após uma perda trágica. Triângulo amoroso, gravidez e ciúmes são alguns dos temas da trama narrados de forma madura e poética. Se sua mãe ainda não leu esse sucesso, essa é a chance.



6) Se Deus Me Chamar Não Vou



Narrado a partir da perspectiva de uma criança de 11 anos, “Se Deus Me Chamar Não Vou” traz o olhar do turbilhão de emoções que é a fase infantil e da adolescência. Com uma protagonista solitária e vítima de bullying, mas com o sonho de ser escritora, o livro de autoria de Mariana Salomão Carrara é uma leitura tocante, capaz de impactar qualquer um.



7) Prólogo, ato, epílogo



Para quem gosta de biografias, nada melhor do que conferir uma escrita por uma das maiores e mais respeitadas artistas do Brasil: Fernanda Montenegro. Mãe e avó, a autobiografia da atriz traz suas memórias de mais de 90 anos de vida em uma prosa afetiva, cheia de inteligência e sensibilidade.



8) Uma Família Feliz



Dentre tantos romances, um suspense também tem seu lugar. “Uma Família Feliz”, de Raphael Montes, desbrava tensões das relações familiares e do mundo de aparências de um condomínio aparentemente perfeito. Descrito como um thriller psicológico, trata-se de uma trama complexa sobre infância e maternidade que prende o leitor do início ao fim.



9) Mulherzinhas



Apostar nos clássicos não tem erro. “Mulherzinhas” é uma obra emocionante, que reflete sobre a vivência feminina e o valor da amizade ao acompanhar a história de quatro irmãs, muito diferentes entre si, encarando juntas os desafios da vida adulta. Da autora Louisa May Alcott, é ideal para quem prefere romances de época.