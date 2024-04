“A neblina tem muitos nomes” (Cas'a Edições), livro de contos que o mineiro Rodrigo Bragamotta lança neste sábado (27/4), na Vila 211, em BH, é uma cristaleira onde se guardam as “grandezas do ínfimo”, como dizia Manoel de Barros. Com delicadezas e mais delicadezas, o contista nos conduz por brutezas da vida: morte, envelhecimento, luto, perda. É um livro dedicado a dona Elza, a mãe de Rodrigo que já se foi.



Pouco a pouco, nos apropriamos da despedida deste filho. Conhecemos bem aqueles pirex, os vasinhos de suculenta, a máquina Singer, o jarro de rosas, a caixa de costura com botões, as mexericas, o arroz-doce. Desimportâncias – quem nunca? É também a cerimônia do adeus dos nossos.



“No meu primeiro livro, 'Escafandro', alguns contos foram dedicados à minha mãe, que na época usava oxigênio suplementar em casa. Sempre fomos muito amigos, muito próximos. Acompanhei de perto o seu oxigênio acabando. Após a sua morte, para minha surpresa e de muitos que nos conheciam e sabiam da nossa ligação, fiquei bastante tranquilo. Para onde ela tinha ido, o oxigênio não seria mais necessário. Depois disso, não tive certeza se iria escrever novamente”, revela Bragamotta.

Descalço sob a neblina



A escrita é a companheira resiliente do autor em seu segundo livro. “O ato de escrever foi fármaco para atravessar o momento de luto. Em tempos difíceis, cerquei-me da escrita, que me trazia sentido”, conta Rodrigo. “Escrever é um encontro; o escritor só é escritor enquanto escreve, não há garantia de um reencontro: é como caminhar descalço na neblina”, compara.



Rodrigo Bragamotta é médico, assim como os escritores Pedro Nava, Moacyr Scliar e Drauzio Varella. “Não consigo deixar de ser médico para ser escritor. Sou um médico que escreve”, resume. “A conexão imediata que percebo entre a literatura e a medicina é o privilégio de poder transitar em duas áreas que me dão oportunidade de me humanizar cada vez mais.”

Ilustrações de Julia Panadés reforçam a delicadeza dos textos do autor mineiro Julia Panadés/reprodução



Pediatras como ele sabem bem que a morte é implacável. “Vivo como uma bruma, suspenso sobre um vale. No lapso. Minha vida, agora, em ponto e vírgula;” nos revela Rodrigo, logo após a partida de Elza.



Foi a escrita quem lhe ensinou a importância de vivenciar o luto plenamente, “no seu tempo, para que a vida possa seguir adiante”, diz.



Bragamotta não nos entrega um livro depressivo. Nem de autoajuda. “A morte é mudança de endereço”, afirma. “Não vejo mais minha mãe na minha casa de infância ou em seu apartamento. Passei a encontrá-la no sabor do doce de leite que se come com colher, no cheiro do manacá-da-serra, no jardim de vasos na sacada do meu apartamento, na gota de orvalho, nas páginas de 'A neblina tem muitos nomes'.”



As páginas do adeus, aliás, estão carregadas das miudezas pulsantes da vida. Até na sinfonia de barulhinhos do CTI tem vida, assim como no All Star amarelo que ele finalmente comprou, no cupim devorador, “coautor” do livro de Clarice Lispector (“apagou parágrafos, fagocitou frases”). E no gato que vigia o dono – ambos caçando horizontes: o bicho sobre o muro, Rodrigo matutando diante das teclas com suas “letras ariscas”.



O luto ensina? “Talvez o aprendizado sobre como lidar com a morte foi: enquanto havia vida, me ocupei dela”, responde o escritor.

London, London

As três dezenas de contos não se limitam ao luto. Abordam também a poética dos encontros, a amizade, a experiência da escrita. E Londres, paixão deste mineiro. Tudo em edição caprichada, com belas ilustrações de Julia Panadés, apresentação de Lucia Castello Branco e posfácio de Flavia D'Aves.

"Vamos fazer uma floresta de bergamotas!", escreve Rodrigo no conto dedicado ao quintal da antiga casa onde morou com a mãe, já falecida Julia Panadés/reprodução



Subtítulos outonais remetem ao céu: “Sereno”, “Cerração”, “Nevoeiro”, “Fog”, “Granizo” e “Bruma”. Há ali Dercília, garota da roça encantada com o moço bonito do parque de diversões; Moore e Eduard, velhinhos testando-se para a COVID antes do reeencontro de amigos; os ciúmes de Bragamotta de Londres, sua musa.



O autor nos revela intimidades do jogo de sedução que estabelece com a escrita. “Geniosas, as letras rodeiam-me. Ariscas, só chegam se eu puder me demorar”, confessa, cercado de “janelas chuvosas”, numa tarde cinza.



“A escrita nos expõe. Precisei reunir coragem. Arisco, evitei-a enquanto pude, enquanto consegui”, diz Rodrigo. “Precisava de uma chancela para entrar no mundo das letras, de uma permissão; não me dava esse direito e achei que as oficinas de literatura me ajudariam nisso. Ledo engano, logo percebi que a autorização deveria vir de mim mesmo.”



Este londrino de Entre Rios de Minas admira Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, Saramago, Cora Coralina, Fernando Pessoa, Manoel de Barros, Drummond, Carla Madeira, Valter Hugo Mãe, Andréa del Fuego e Conceição Evaristo.



“Acredito na escrita como um ato solitário, mas também coletivo; carregamos todos e tudo dentro de nós. A arte em geral me encanta, me influencia. Além da literatura, o cinema, o teatro, a pintura, a música também escrevem em mim e me fazem escrever”, diz Bragamotta.

TRECHOS





"LUTO"

Mármore frio. Nostalgias do não vivido. Corbélias. Noites veladas. Melancolia congênita. Silêncios. Os pêsames são meus. Precipitações. Tudo escrito no meu avesso. Pressentimentos de uma vida.



Vai chegar um pouco depois, mas já estou em sofrimento. No que concerne à angústia, sempre fui precavido. Em maio, já me aflijo pelas flores que não estarão nos ipês em setembro, porque floresceram em agosto. Especializei-me em lutos antecipados.



Entristeço-me com os efemerópteros, insetos que vivem apenas vinte e quatro horas. Sou incapaz de entender seus voos na amplidão do azul. Eles que cumprem tão bem os seus destinos! Estão presentes no mundo todo. Insisto em reduzir a vida à morte.



Sinto pelo fim do domingo, logo pela manhã, esperando a segunda-feira chegar. O decesso do carnaval (de que não gosto), no sábado, vivendo, adiantada, a quarta-feira de cinzas. Não vi a flor da dama-da-noite se abrir. Aguardei ansioso, por um ano, a exata noite da primavera. Exausto, caí no sono.



Enlutei-me por 55 anos. Fiquei lá, naquela rua de paralelepípedos, sob a chuva, esperando pelo nosso desencontro. Aguardei o seu último suspiro, desde que nasci. Sua morte prematura aos 91 anos.



Agora sinto o seu voo na amplidão do azul. Foram vinte e quatro horas inteiras. Você está presente no mundo todo. Na flor do ipê. No domingo de manhã. No feriado de carnaval. No aroma da dama-da-noite.



Luto.



No meu avesso escrevi o seu efêmero.

"Vivo em uma casa cheia de letras, histórias e apetrechos. Hipertrofiada de objetos e afetos", escreve Rodrigo no conto "A nuvem" Mauro Figa/divulgação



"BERGAMOTA"



Teve um tempo em que eu me alegrava em sentir o gosto doce e cítrico das mexericas do quintal. Gostava de caminhar entre as plantas e ir com você admirar todos aqueles globos alaranjados, chuleados nos galhos espinhosos da árvore, como bolas de Natal. Era tão bom saber que tudo vinha daquele chão! Imaginar como um pouco da Ásia foi parar ali.



Achei primeiro que fossem poncãs, depois, tangerinas-cravo. Hoje, suspeito que sejam mexericas-do-rio, porque a safra é em maio e eu gosto do nome. Mas você não está mais aqui para não termos certeza juntos.



Estive perto da nossa casa. Muito perto. Eu, desabitado. Eu, despejado. Céu nublado como o de Londres. O mesmo tom dos seus cabelos. A mesma cor da minha saudade. No tempo das mexericas que, a todo custo, se esforçam para alegrar o nosso quintal. (...)

Lançamento de "A neblina tem muitos nomes" está marcado para as 10h, na Vila 211, na Serra Reprodução

“A NEBLINA TEM MUITOS NOMES”



. Contos de Rodrigo Bragamotta

. 136 páginas

. Cas'a Edições

. R$ 60

. Lançamento neste sábado (27/4), das 10h às 14h, na Vila 211 (Rua Estevão Pinto, 211, Serra)

. Informações: https://casaedicoes.com/livros/a-neblina-tem-muitos-nomes/