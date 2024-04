Mulheres no samba é uma homenagem às mães em maio no Thermas Water Park São Pedro

Mulheres no samba é uma homenagem às mães em maio no Thermas Water Park São Pedro (Foto: Divulgação)

Que uma boa feijoada combina com um bom samba, todo mundo sabe. Agora, imagina poder curtir em um dos parques aquáticos mais completos do país com a música comandada por mulheres! Essa é a programação que o Thermas Water Park São Pedro (SP) fará aos sábados e domingos do mês de maio em homenagem as mães, onde estarão as melhores sambistas do estado.

O “Divas do Samba” terá grandes atrações da capital, além de regionais como Samba de Rainha, Dani Franco e Banda, CantoDelas, Patrícia Ribeiro e Banda e o Samba D’Aninha. Uma programação que mistura samba, diversão e entretenimento. O prato queridinho dos brasileiros, a feijoada, também será uma das atrações no mês de maio. Para melhorar ainda mais, os itens serão separados, onde cada um pode montar o prato como preferir.

Samba de Rainha será uma das atrações (Foto: Ká Nunes)

Quem comprar seus ingressos para usufruir o calendário especial, também vai aproveitar a praia do interior com a piscina de ondas, o maior Parque Infantil da América Latina, o complexo de piscinas, entretenimento, equipe de recreação e diversas brincadeiras durante o dia todo. São mais de 20 atrações para toda a família proporcionando experiências únicas com águas quentes de até 36ºC e contato com a natureza em uma paisagem de tirar o fôlego.

LEIA TAMBÉM: Castelo Park Aquático participa do Abril Azul

Para obter descontos de até 70% (lotes limitados), é preciso comprar antecipado através do site, pelo telefone 4000-2998 (a ligação é direta sem DDD), ou ainda através da Central de Vendas via WhatsApp (19) 3112-3389. Para grupos e excursões a partir de 15 pessoas, existem condições especiais que podem ser conferidas por atendimento via WhatsApp através do número (19) 3112-3394.

Thermas Water Park de São Pedro

A cerca de 180 km da capital paulista, teve reconhecimento internacional, sendo apontado como o 7º parque mais visitado da América Latina e o 4º do Brasil, pela Themed Entertainment Association (TEA). Em sua estrutura, o parque ainda possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, loja de conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática, além de uma área totalmente VIP com bangalôs para as famílias que buscam mais privacidade.

Idealizado no início da década de 90 pelo Grupo JS Andrade, o Thermas Water Park de São Pedro é um complexo turístico com o diferencial de fácil acesso a partir de importantes centros urbanos e rodovias, localizado a menos de uma hora do Aeroporto Internacional de Viracopos e aproximadamente duas horas de São Paulo capital.

O Thermas Water Park São Pedro fica na Rodovia Geraldo de Barros – SP 304 – Km 189 – Fazenda Limoeiro, São Pedro (SP).

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo