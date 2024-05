Os pesquisadores contam que a história do Uruguai com as uvas viníferas (responsáveis pelos vinhos finos) se deu há cerca de 300 anos, por influência dos europeus, principalmente, franceses e espanhóis. Já a produção de vinhos é datada da segunda metade do século 19. E a tannat é a uva que mais se adaptou ao “terroir” uruguaio. Por isso, o país se tornou conhecido pelos vinhos tannat (taninos), com a uva apontada como emblemática, como destacam os nossos vizinhos de fronteira.



Originária da França, trazida da região do Madiran, por imigrantes bascos no século 19, a tannat é a principal uva da indústria vinícola do Uruguai, com a maior representatividade e uma variedade que adquiriu características próprias, ocupando cerca de 40% da extensão. Mas há excelentes exemplares de cabernet sauvignon, cabernet franc, sauvignon blanc, entre outros de igual potencial.



Apostando nesta diversidade e qualidade, Rafael Melo Lima, CEO da Zuur Corp, e os sócios Alberto Scarano, Leonardo Niquini e André Tupynambá assumiram a missão de popularizar o vinho uruguaio no Brasil. E começam por BH e Minas, mercados conhecidos como ideais para o teste e a aprovação de novos e diferenciados produtos. Mas como esta ideia de investimento nasceu entre os amigos mineiros?



“Há cinco anos, eu, André e Alberto tínhamos uma destilaria em BH, a Zuur. Construímos a fábrica, centro de distribuição e, no fim de 2023, o Leo, que conhecemos por meio de um cliente, nos propôs desenvolver um produto juntos com sua vinícola, a Filgueira, no Uruguai. Ele se interessou pela Zuur, fez uma oferta de compra e, no negócio, ficamos com a parte da vinícola no Brasil. Daí nasceu a Zuur Corp com a proposta de popularizar o consumo do vinho uruguaio no Brasil para que deixe de ficar no canto de gôndola e se colocar no mainstream porque é incrível, de alta qualidade para competir com vinhos europeus”, revela Rafael Lima.



Ele conta também que a vinícola Filgueira é quase centenária, fica em Santa Lucía, no noroeste do epartamento de Canelones, sobre a margem leste do rio Santa Lucía: “Há 14 anos, em uma reunião de negócio, o Leo, entusiasta do vinho, se apaixonou e comprou a Filgueira Bodega. Ela já tinha mais de 30 hectares de plantação, fez ajustes nas receitas e no envelhecimento junto com uma enóloga e assim nasceu a linha Filgueira, que já operou tempos atrás no Brasil, mas sem expressão (apesar de estar em 26 países) e, agora, vamos mudar essa história no Brasil”, garante Rafael Lima.



RÓTULOS DE VINHOS

São 23 rótulos da vinícola Filgueira Bodega, que fica em Santa Lucia, em Canelones, no Uruguai. Aqui, destacamos 8

1 - Branco Sauvignon Gris



Composição: 100% sauvignon gris



Teor alcoólico: 12% vol.



Categoria: vinho fino branco seco



Temperatura ideal de serviço: 8-10 graus



Tempo de guarda: 2 a 3 anos



Disponível nos tamanhos: 750ml e 375ml



Harmonização: com frutos do mar e comidas mais leves

2 - Rose Tannat/Cabernet Franc



Composição: 70% tannat, 30% cabernet franc



Teor alcoólico: 12% vol.



Categoria: vinho fino rosé seco



Temperatura ideal de serviço: 8-10 graus



Tempo de guarda: 2 a 3 anos



Harmonização: com risotos e queijos cremosos como brie e cammembert

3 - Syrah/Cabernet Franc



Composição: 40% syrah, 60% cabernet franc



Teor alcoólico: 12.5% vol.



Categoria: vinho fino tinto seco



Temperatura ideal de serviço: 16-18 graus



Tempo de guarda: 3 a 5 anos



Harmonização: com carnes brancas, especialmente aves e massas com molhos apimentados

4 - Proprium Syrah



Composição: 100% syrah



Teor alcoólico: 13% vol.



Categoria: vinho fino tinto seco



Temperatura ideal de serviço: 16-18 graus



Tempo de guarda: 8 a 10 anos



Envelhecimento: 6 meses



Harmonização: com carnes brancas, especialmente aves e massas com molhos apimentados

5 - Proprium Tannat



Composição: 100% tannat



Teor alcoólico: 13% vol.



Categoria: vinho fino tinto seco



Temperatura ideal de serviço: 16-18 graus



Tempo de guarda: 8 a 10 anos



Envelhecimento: 6 meses



Harmonização: com carnes vermelhas, defumadas, especialmente churrascos



6 - Reserva Tannat



Composição: 100% tannat



Teor alcoólico: 12% vol.



Categoria: vinho fino tinto seco



Temperatura ideal de serviço: 16-18 graus



Tempo de guarda: 8 a 10 anos



Envelhecimento: 18 meses



Harmonização: com carnes vermelhas, defumadas, especialmente churrascos

7 - Giuseppe Tannat



Composição: 100% tannat



Teor alcoólico: 14% vol.



Categoria: vinho fino tinto seco

Temperatura ideal de serviço: 18-20 graus



Tempo de guarda: 10 a 15 anos



Envelhecimento: 24 meses

8 - Famiglia Necchini Blend



Composição: blend - 60% tannat, 25% cabernet franc, 15% cabernet sauvignon



Teor alcoólico: 13,5% vol

.

Categoria: vinho fino tinto seco



Temperatura ideal de serviço: 16-18 graus



Tempo de guarda: 10 a 15 anos



Envelhecimento: 24 meses