Dia das Mães: 4 lugares em BH para encomendar refeições especiais

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Nada melhor do que uma refeição especial – seja brunch, café da manhã, almoço ou jantar – para comemorar o Dia das Mães. Pensando nisso, restaurantes e bufês se preparam para levar o que fazem de melhor para os clientes que querem passar essa data no conforto do lar.

De entradas a sobremesas, os produtos foram desenvolvidos especialmente para as mães, fugindo do tradicional delivery e levando para a casa delas produtos frescos e preparados para a logística de transporte.

A Casa da Agnes

A chef Agnes Farkasvolgyi Arquivo pessoal

Comandado por avó, mãe e filha, o restaurante preparou um menu especial e refinado para o Dia das Mães. Vale destacar que os pratos são fartos e podem servir a família toda. Algumas das opções de entrada são o rocambole de camarões e alho-poró (R$ 380, com 1kg) e o queijo Camembert folhado com caramelo de castanhas (R$ 280, duas unidades).

Os pratos principais não ficam para trás e são de dar água na boca. O Filé Wellington servido com molho de jabuticaba e legumes em espaguete (R$ 480, com 1kg de filé-mignon) é um preparo clássico com acompanhamento mais leve. Já o Bacalhau à brasileira com mandioca, pimentões, cebola, alho, taioba e pó de azeitonas (R$ 650, com 1 kg de bacalhau) ressignifica a tradicional bacalhoada tão amada no Brasil.

Para adoçar o dia, as chefs prepararam uma mousse de chocolate com laranjinhas e frutas vermelhas (R$ 280, com 1kg).

As encomendas podem ser feitas até terça-feira (06/05) pelo WhatsApp (31) 98738-7066. Para mais informações e acesso ao cardápio completo, basta visitar o perfil @acasadaagnes no Instagram.

Righi Gastronomia

O tiramisu da Righi Gastronomia foi pensado para agradar a todas as mães Victor Schwaner/Divulgação

Para o cardápio especial de Dia das Mães, a Righi Gastronomia apostou na tradição italiana que tanto encanta famílias Brasil afora. Para começar o almoço ou jantar, a clássica Focaccia com azeite e alecrim (R$ 70, com 650g) pode ser uma opção deliciosa, inclusive, para acompanhar o Carpaccio de filé-mignon (R$ 65, com 150g). O preparo, que além da carne crua cortada em finas lâminas leva queijo parmesão, mostarda e pó de alcaparras, é uma pedida leve e fresca.

Duas opções de pratos principais podem ser escolhidas pelo cliente e a única diferença entre elas é o molho. O nhoque Ripieno é recheado com ragu e ricota e pode ser finalizado com ragu de rabada (R$ 210) ou com molho pomodorini (R$ 200). Ambos os itens servem quatro pessoas.

Dentre as quatro opções de sobremesas disponíveis, uma delas é a estrela do cardápio italiano: o tiramisu (R$ 190, serve de quatro a seis pessoas). Ele é feito com queijo mascarpone, café e biscoito produzido na casa.

As encomendas devem ser feitas até quinta-feira (08/05) pelo WhatsApp (31) 99803-7675. Para mais informações, entre em contato com esse telefone ou acesse o perfil @righigastronomia no Instagram.

A Chef Catering

O bufê comandado por mulheres pensou em tudo para levar conforto para a casa de todas as mamães. Por isso, desenvolveu caixas com itens para um brunch para duas pessoas (R$ 195) ou cinco pessoas (R$ 380). Elas são entregues com itens como croissants recheados, pães de queijo, salada de frutas e mini sanduíches de ciabatta, presunto de parma, pesto e tomatinhos confitados.

Quem preferir celebrar a data com um almoço pode escolher o Beef Wellington, que consiste basicamente em filé-mignon grelhado e envolto em massa folhada acompanhado de molho roti e legumes tostados (R$ 170, para duas pessoas, e R$ 410, para cinco pessoas).

Outra opção disponível é o salmão grelhado com molho de tamarindo acompanhado por fettuccine cremoso com ricota e limão (R$ 180, para duas pessoas e R$ 420, para cinco pessoas).

De sobremesa, o bufê oferece o cheesecake de maracujá (R$ 160) ou a ganache de pistache e frutas vermelhas envolta em casca de chocolate meio amargo finalizada com flor de sal (R$ 250).



Os pedidos podem ser feitos até 12h de sexta-feira (09/05) pelo WhatsApp (31) 97111-2332. Para mais informações e acesso ao cardápio completo, basta acessar o perfil @achefcatering no Instagram.

Taste-Vin

A clássica casa de gastronomia francesa em funcionamento há décadas em BH também preparou um menu especial e limitado de encomendas para o Dia das Mães. Dentre as entradas, a Empada de pato (R$ 45) é um dos destaques e a sugestão do restaurante é que seja servida com salada verde.

De pratos principais, eles oferecem carnes e frutos do mar. O lombo de bacalhau com batatas cozidas, tomates, cebola, alho confitado e azeitona (R$ 169) é perfeito para quem gosta dos clássicos. Os que preferirem as carnes podem optar pelo filé-mignon grelhado (R$ 115), que pode ser servido com molho poivre vert (pimenta verde) ou oito ervas. Um dos acompanhamentos que combina muito bem a carne é a batata dauphinoise (R$ 48), que é cortada em lascas e gratinada no forno com creme de leite.

Para o momento da sobremesa, as trufas de chocolate, que são sucesso na casa. O doce avulso sem embalagem sai a R$ 5,70, enquanto a caixa com 4 trufas custa R$ 30,80 e a caixa com 10 trufas sai a R$ 71.

As encomendas devem ser feitas até quinta-feira (08/05) pelo telefone (31) 3292-5423. Para mais informações sobre os pedidos e acesso ao cardápio completo, visite o perfil @restaurante_tastevin no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taste-Vin (@restaurante_tastevin)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino