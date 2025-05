Tradicional Limonada abre duas novas unidades em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A icônica loja de limonada de 87 anos está passando por reformas para suprir a alta demanda da melhor forma e, para ninguém ficar sem limonada, foram inaugurados dois novos endereços: uma outra loja dentro do Mercado Central e, apostando ainda na região central da cidade, um espaço na esquina das ruas São Paulo e Timbiras.

A nova unidade fora do Mercado Central, inaugurada na última segunda-feira (28/4), funciona apenas para retirada, os produtos são vendidos em garrafas de 500ml e 1 litro. Já a nova loja do Mercado foi aberta na quinta (24/4). Em vídeo publicado no início do mês de abril, a Tradicional Limonada estipulou que o tempo de reforma da unidade original seria de cerca de dois meses apenas.

Um pouco de história

Desde 1938, a Tradicional Limonada serve, no Mercado Central, um dos sucos mais conhecidos da cidade. Fundada pelo português Américo Lira Batista, conhecido como Seu Américo, a loja passou, depois de um tempo, a ser comandada pelo imigrante ao lado de Gabriel Amorim, o “Vô Gabriel”, que mais tarde, em 1948, comprou o empreendimento e incluiu então sua família no negócio.

Entre mudanças de endereço – mas sempre dentro do Mercado Central –adaptações e melhorias, a loja transpassou gerações da família Amorim. Em 1965, o “Tio Antônio” se juntou ao pai, o “Vô Gabriel” , no comando da Tradicional Limonada. Hoje, os sobrinhos de Antônio, Raí e Rodolfo Amorim, são os responsáveis pela loja.

Com a nova geração veio também a inovação. Desde que assumiram o comando do empreendimento, em 2016, os irmãos passaram a implementar uma nova identidade visual, que conversasse com um público mais jovem.

Outros produtos como a Caip do Vô, que mistura cachaça à amada limonada, são frutos do olhar visionário dos jovens. Lá eles também vendem a bebida com groselha e chá mate.

