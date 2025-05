Entenda por que Corpus Christi é feriado

Em 2025, o dia de Corpus Christi será celebrado em 19 de junho, uma quinta-feira, como tradicionalmente ocorre. Apesar da ampla adesão popular e da forte presença nos calendários municipais e estaduais, a data não é considerada um feriado nacional. Cabe a cada cidade ou estado, por meio de legislação própria, decidir se será feriado ou apenas ponto facultativo. Assim, o funcionamento de repartições públicas, escolas e comércios pode variar conforme o município.

Como a celebração surgiu?

Corpus Christi, expressão em latim que significa "Corpo de Cristo", é uma das celebrações mais importantes do calendário da Igreja Católica. A data presta homenagem ao sacramento da Eucaristia - rito que representa o corpo e o sangue de Cristo por meio do pão e do vinho consagrados durante a missa. A comemoração faz referência à Última Ceia, quando, segundo a tradição cristã, Jesus Cristo partilhou o pão e o vinho com seus discípulos antes da crucificação, ordenando que este gesto fosse repetido em sua memória.

A origem da celebração remonta ao século XIII, mais precisamente ao ano de 1264, quando o papa Urbano IV oficializou a data como uma festa da Igreja por meio da bula Transiturus de hoc mundo. A decisão foi motivada por dois acontecimentos: os relatos místicos da freira belga Juliana de Mont Cornillon, que dizia ter visões divinas pedindo uma festa dedicada à Eucaristia, e o chamado Milagre de Bolsena, em que uma hóstia teria vertido sangue nas mãos de um padre durante a celebração da missa, em um episódio que reforçou a crença na presença real de Cristo na Eucaristia.

Desde então, Corpus Christi é celebrado na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez ocorre uma semana após Pentecostes, totalizando 60 dias após a Páscoa.

No Brasil, a data é marcada por celebrações religiosas, como missas campais, procissões e a tradicional confecção de tapetes de serragem colorida que adornam ruas por onde passa o Santíssimo Sacramento. Mesmo sem o status de feriado nacional, Corpus Christi permanece como uma expressão viva da fé católica e da herança cultural religiosa do país.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos