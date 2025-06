BH amanhece com frio e sensação abaixo de zero nesta quarta (18)

O frio não tem dado trégua para os belo-horizontinos nos últimos dias. Nesta quarta-feira (18), o dia amanheceu com baixas temperaturas e sensação térmica negativa.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima foi de 12,5°C, às 5h25, na Região de Venda Nova. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi 12,6°C, às 6h, com sensação térmica de -0,2°C.

Já as regionais Centro-Sul, Barreiro e Pampulha registraram, respectivamente, 13,7°C, 14,1°C e 14,7°C nesta manhã.

Segundo o órgão municipal, o dia será de céu claro a parcialmente nublado e a temperatura do ar ainda segue baixa ao amanhecer e à noite. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025

8,4 ºC - 13/6/2025 - 06h00 - Cercadinho

8,7 ºC - 12/6/2025 - 06h00 - Mangabeiras

8,8 ºC - 15/6/2025 - 07h00 - Venda Nova

9,4 ºC - 14/6/2025 - 05h00 - Cercadinho

10,8 ºC - 16/6/2025 - 05h00 - Cercadinho

11,7 ºC - 17/6/2025 - 03h00 - Cercadinho

12,1 ºC - 20/5/2025 - 06h30 - Venda Nova

12,3 ºC - 3/5/2025 - 06h05 - Mangabeiras

12,5 ºC - 18/6/2025 - 05h25 - Venda Nova

12,6 ºC - 14/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

Em Minas Gerais

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo estável em Minas Gerais, devido à atuação de uma massa de ar frio.

A circulação de ventos carregados de umidade pode causar chuva no Leste de Minas nesta quarta. Já as temperaturas seguem baixas, típicas da época do ano. Há possibilidade de formação de geada no Sul do estado.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.

Na Zona da Mata mineira, há possibilidade de névoa úmida ao amanhecer enquanto nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste e Norte pode haver névoa seca.

Inverno

Depois de 2024 ser considerado pelo Inmet o ano mais quente desde 1961, com média anual de 25,02°C, ou seja, 0,79°C acima da média histórica, o inverno de 2025 no Brasil deve voltar a apresentar características dentro do normal. Oficialmente, a estação mais fria do ano vai começar às 23h42 (horário de Brasília) desta sexta (20/6), marcando o solstício de inverno no Hemisfério Sul.

Segundo a Nottus, empresa especializada em inteligência de dados e consultoria meteorológica para negócios, 2025 apresenta uma condição chamada de “neutralidade climática”, ou seja, a ausência dos fenômenos El Niño e La Niña. Com isso, a previsão é de retorno das frentes frias e do clima mais típico da estação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Belo Horizonte, a temperatura das noites e madrugadas deve apresentar maior variação no decorrer dos próximos meses, com destaque para uma queda mais acentuada na temperatura no começo de agosto. As chuvas devem ocorrer somente entre o fim de agosto e início de setembro.