Quando a temperatura despenca, todos querem a casa mais quentinha e confortável. Mas nem sempre é viável ou acessível investir em lareiras, aquecedores potentes ou obras estruturais para barrar o frio. Entretanto, existem formas inteligentes e econômicas de manter os ambientes aquecidos mesmo durante os dias mais gelados do inverno.

Seja em casas antigas com muita entrada de ar ou em apartamentos com paredes frias, pequenas mudanças e truques podem melhorar muito o clima do ambiente sem pesar na conta de luz nem exigir reformas complicadas.

A seguir, veja como aquecer a casa no frio com 5 soluções criativas, funcionais e de baixo custo que podem ser aplicadas hoje mesmo.

1. Aposte nos tecidos certos: mantas, tapetes e cortinas

Um dos truques mais eficientes para aquecer qualquer ambiente é incluir materiais têxteis no décor. Tecidos ajudam a reter o calor, quebram a frieza de superfícies duras e criam a sensação imediata de acolhimento.

Tapetes são aliados indispensáveis

Os tapetes evitam o choque térmico dos pés no chão gelado, principalmente em pisos de cerâmica, porcelanato ou granito. Prefira modelos felpudos, de lã sintética ou algodão espesso. Nas áreas de maior circulação, como sala e quarto, vale até sobrepor tapetes mais leves para reforçar o isolamento.

As mantas não servem só para o sofá

Deixe algumas dobradas à vista na sala e nos quartos para uso rápido e visual aconchegante. Mantas térmicas, de microfibra ou tricotadas à mão são boas opções.

Cortinas também têm função térmica

Modelos com forro ou tecido mais grosso, como veludo, sarja ou blackout, bloqueiam a entrada do vento e evitam a perda de calor por janelas de vidro. Cortinas longas, que tocam o chão, isolam melhor do que as curtas.

2. Iluminação estratégica: luz quente e acolhedora

A iluminação da casa influencia diretamente na sensação térmica dos ambientes. Lâmpadas brancas e frias, comuns em escritórios, criam um clima mais impessoal e “gelado”. No inverno, o ideal é optar por luz amarelada e suave, que remete ao calor do sol.

Substitua lâmpadas de LED frias por versões de temperatura quente (2700K a 3000K), principalmente em quartos e salas. Spots, luminárias de piso e abajures com luz difusa também ajudam a criar um clima intimista.

Também é legal usar velas aromáticas ou decorativas, que além de aquecerem pontualmente, reforçam a estética acolhedora do inverno. Só lembre de sempre apagá-las antes de dormir ou sair de casa.

3. Bloqueie frestas e correntes de ar

Correntes de vento que entram por janelas, portas e vãos inferiores são grandes vilãs do conforto térmico. Mesmo quando imperceptíveis, elas provocam queda de temperatura e tornam mais difícil manter o ambiente aquecido. Algumas soluções baratas:

use rolos de tecido ou almofadas cilíndricas na base das portas. É possível até fazer em casa com enchimento de espuma ou areia;



isolantes adesivos de silicone ou borracha, vendidos em rolos, ajudam a vedar frestas nas janelas;



se houver janelas de correr com folgas, uma fita de espuma autoadesiva pode reduzir significativamente a passagem de vento;

em portas com abertura direta para áreas externas, considere instalar uma cortina térmica ou blackout, principalmente em dias de frente fria.

Esses bloqueios caseiros não substituem uma vedação profissional, mas cumprem bem o papel de manter o calor por mais tempo nos cômodos.

4. Reorganize móveis e aproveite o calor do sol

A disposição dos móveis interfere na sensação térmica da casa, especialmente em dias frios. Sofás ou camas posicionados contra paredes externas ou de frente para janelas com corrente de ar tendem a ficar mais frios.

aproxime sofás e camas de paredes internas, longe de áreas com maior exposição ao vento;



evite deixar camas ou estofados encostados diretamente em janelas;



abra bem as janelas pela manhã, principalmente nos dias ensolarados, para deixar o calor natural entrar;

depois das 16h, feche todas as aberturas e cortinas para conservar o calor que entrou.

Esse hábito de “abrir e fechar a casa na hora certa” pode elevar a temperatura dos cômodos em até 3?°C naturalmente, sem nenhum gasto.

5. Use o forno e eletrodomésticos a seu favor

No inverno, até as tarefas do dia a dia podem ser aliadas contra o frio. Cozinhar em casa, por exemplo, ajuda a aquecer naturalmente a cozinha e até a sala em casas integradas.

após usar o forno, mantenha a porta entreaberta para o calor se dissipar no ambiente;



use panelas quentes para aquecer o local onde for se sentar, como levar a comida direto para a mesa na travessa;



evite cozinhar com janelas totalmente abertas durante o preparo, isso dispersa o calor;

aproveite o vapor de banho para aquecer o quarto: deixe a porta do banheiro aberta ao final do banho (desde que não haja risco de umidade indesejada).

E os aquecedores elétricos? Vale a pena investir?

Eles funcionam, mas o consumo de energia costuma ser elevado, principalmente se forem usados por muitas horas ou em ambientes grandes. Modelos mais modernos com termostato, timer ou função eco ajudam a reduzir o gasto, mas o custo inicial ainda é relativamente alto.

Se optar por um aquecedor, prefira os modelos a óleo, que mantêm o calor por mais tempo mesmo depois de desligados. Também é importante usá-los com moderação, manter o ambiente ventilado em algum momento do dia e nunca deixá-los ligados enquanto dorme.

Os perigos de aquecer a casa no inverno

É Importante destacar que as soluções para aquecer a casa devem ser seguras. Com a chegada das temperaturas mais baixas, é comum que muitas pessoas recorram a métodos alternativos de aquecimento, como lareiras, braseiros ou churrasqueiras improvisadas dentro de casa. No entanto, essa prática pode representar um risco silencioso e letal, a intoxicação por monóxido de carbono (CO).

