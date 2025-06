Aquele odor persistente da caixa de areia é um dos maiores desafios para donos de gatos. O cheiro, causado pela amônia liberada pela urina e bactérias nos resíduos, pode se espalhar pela casa e incomodar moradores e visitas.

Além disso, a falta de ventilação adequada e limpeza diária favorece o acúmulo de odor. No entanto, alguns fatores podem mudar essa realidade, como a escolha do tipo de areia, o uso de produtos neutralizantes e o posicionamento correto do objeto.

Confira as estratégias mais eficazes para acabar com o cheiro da caixa de areia de vez.

Por que o cheiro persiste e como a uma rotina simples pode resolver

O cheiro forte da caixa vem da combinação de urina, que libera amônia e da proliferação bacteriana quando resíduos ficam tempo demais acumulados. Por isso, limpar diariamente, removendo fezes e urina, e trocar a areia com regularidade são as primeiras medidas a adotar. Sugere-se retirar os resíduos com a pá diariamente e fazer a troca completa semanalmente, principalmente se houver mais de um gato no lar.

3 truques caseiros para tirar eliminar o cheiro da caixa de areia

Diversos tutores recorrem a métodos naturais, veja:?

Bicarbonato de sódio: espalhe uma fina camada no fundo da caixa antes da areia, pois neutraliza o odor e absorve umidade;



espalhe uma fina camada no fundo da caixa antes da areia, pois neutraliza o odor e absorve umidade; Farinha de mandioca crua: ajuda a consolidar a urina e tornar a limpeza mais prática;

ajuda a consolidar a urina e tornar a limpeza mais prática; Vinagre após a lavagem: borrifar vinagre diluído na caixa limpa, isso ajuda a eliminar cheiros persistentes e não agride os felinos.

Areia de sílica, farinha de mandioca e vinagre são aliados comprovados por tutores contra cheiro forte da caixa de areia Mila Naumova de Getty Images

E qual areia escolher para combater o odor?

Escolher bem a areia sanitária é fundamental. Areias de sílica formam torrões firmes, facilitando a remoção do xixi e reduzindo o odor. Além disso, opções biodegradáveis à base de milho ou mandioca são eficazes e com bom custobenefício.?