Com a chegada do inverno, cresce a busca por soluções que ajudam a manter o ambiente aquecido sem grandes reformas. Entre as opções mais práticas está a cortina térmica para casa, item que vai além da estética e pode influenciar diretamente no conforto térmico e até na economia de energia. Mas será que realmente faz diferença? Entenda como funciona e quais os prós e contras desse tipo de cortina.

O que é uma cortina térmica?

Ao contrário das cortinas tradicionais, a versão térmica é feita com tecidos especiais como o blackout com manta isolante, capazes de bloquear a entrada de ar frio e a perda de calor interno. Algumas versões também ajudam a controlar o excesso de luz solar nos dias quentes, tornando-se uma opção versátil para diferentes estações do ano.

Como a cortina térmica funciona no inverno?

A principal função no frio é impedir que o ar quente gerado por aquecedores ou sistemas de climatização se dissipe rapidamente. Ao formar uma barreira entre o ambiente interno e a janela (ponto mais vulnerável da casa), a cortina reduz a troca de temperatura com o exterior, mantendo o ambiente mais aquecido por mais tempo.

Feita com tecido isolante, a cortina térmica funciona como uma barreira contra o frio que entra pelas janelas Freepik

Onde vale a pena instalar cortina térmica em casa?

Em cozinhas e banheiros, o uso não é tão comum por conta da umidade, mas pode ser avaliado em modelos específicos, veja outros ambientes:

quartos e salas com janelas grandes ou voltadas para áreas de vento;



ambientes com ar-condicionado quente/frio para maior eficiência térmica;

espaços com muita incidência solar no verão, onde a cortina também atua no bloqueio do calor externo.

Vale a pena investir em uma cortina térmica para casa?

Para quem vive em regiões com invernos mais rigorosos ou tem o costume de manter o ar-condicionado ligado por longos períodos, a resposta tende a ser sim. Apesar do custo inicial maior, a economia a longo prazo e o conforto proporcionado justificam o investimento. Para ambientes com menor oscilação térmica, é possível apostar em versões híbridas ou reforçar a vedação das janelas como alternativa.