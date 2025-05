No inverno ou em dias frios e chuvosos, secar roupa dentro de casa se torna uma missão quase impossível. Além da demora, o excesso de umidade pode deixar aquele cheiro desagradável nas peças.

Para quem está em busca de soluções, reunimos dicas de como secar roupa no frio de forma rápida, sem comprometer a qualidade dos tecidos.

Onde estender as roupas em casa?

O ideal é escolher um ambiente bem ventilado, mesmo que esteja frio. Áreas com boa circulação de ar, como varandas fechadas com vidro, lavanderias com janela ou próximo a portas abertas, são boas opções. Evite locais completamente fechados, que acumulam umidade e dificultam a secagem.

Truques que aceleram a secagem das roupas

Centrifugue bem: certifique-se de usar a centrifuga da máquina por tempo suficiente. Isso reduz drasticamente a umidade das peças;

Use toalhas secas: enrole a roupa molhada em uma toalha grande e seca, aperte bem para que a toalha absorva o excesso de água;



Aproveite ventiladores e secadores: posicione um ventilador ou secador de cabelo em temperatura morna para acelerar o processo (com cuidado para não danificar tecidos delicados);

Cabides e espaçamento: pendure as peças em cabides com espaço entre elas para facilitar a circulação de ar.

Pode colocar perto de aquecedores?

Sim, mas com moderação. Deixar as roupas próximas a aquecedores elétricos ou aquecedores a óleo pode ajudar na secagem, desde que haja distância segura para evitar riscos de incêndio ou danificação das fibras. Nunca coloque diretamente sobre aquecedores ou lareiras.

Truques com toalhas secas e ventilação ajudam na secagem rápida no frio Sergio Leon de Getty Images

O que evitar na hora de secar roupa no frio

Veja 3 coisas que se deve evitar na hora de colocar roupas para secar:

evite dobrar roupas ainda úmidas para economizar espaço, isso favorece o mofo;

não amontoe peças no varal, o espaçamento é essencial para que o ar circule entre elas; evite guardar se ainda estiverem levemente úmidas, mesmo que pareçam secas ao toque.

E o cheiro ruim nas roupas?

Se mesmo com os cuidados, o cheiro de umidade persistir, temos uma matéria específica com dicas para retirar o cheiro ruim nas roupas em dias frios ou chuvosos. Clique aqui e confira.