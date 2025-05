Se você já se deparou com um rastro de formigas saindo da tomada, não está sozinho. Esse comportamento, apesar de estranho, é mais comum do que parece e tem explicações simples. As formigas são atraídas pelo calor gerado nos circuitos, especialmente quando há variações de temperatura ou pequenas falhas na vedação do ponto elétrico.

Além disso, o ambiente escuro, seco e protegido é ideal para abrigar ninhos, principalmente para as formigas-do-faraó, espécie minúscula que se reproduz com facilidade e adora ambientes internos.

A seguir saiba mais sobre as formigas nas tomadas e o que fazer.

Formigas na tomada: o que fazer de imediato?

Antes de pensar em qualquer produto ou solução caseira, a primeira regra é: nada de inseticida diretamente na tomada. O contato de líquidos com a fiação pode causar curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos.

Veja como agir de forma segura:

desligue o disjuntor da área afetada antes de qualquer intervenção;



use um aspirador de pó com bocal fino para remover o máximo de formigas;



aplique com um cotonete ou pincel fino um pouco de álcool 70% nas bordas externas da tomada (nunca por dentro);



retire o espelho da tomada e limpe o entorno com pano seco;

evite tampar diretamente os buracos, o calor precisa circular.

Quais são os riscos da presença de formigas nos circuitos elétricos?

Parece exagero, mas uma infestação de formigas pode gerar desde falhas em interruptores até danos mais sérios. Isso porque elas são capazes de:

interromper a condução elétrica com ninhos e sujeira;



danificar placas e fiações ao mastigar componentes;

causar curtos e panes com secreções ou ferrões, no caso de espécies maiores;



aumentar risco de incêndios, especialmente em locais com fiação antiga.

Por isso, o problema nunca deve ser ignorado ou tratado apenas com soluções improvisadas.

Se precisar, o reforço profissional sempre será a melhor saída P_Wei de Getty Images Signature

Como evitar novas infestações de formigas?

Depois de remover as formigas com segurança, o foco deve ser na prevenção. Algumas medidas já reduzem muito o risco de retorno:

vede todas as tomadas e frestas com espumas de vedação específicas;



evite alimentos e migalhas nas proximidades de pontos elétricos;



instale barreiras naturais, como vaselina ao redor do espelho da tomada;



use iscas formicidas de gel ao redor dos móveis, nunca dentro da tomada;

avalie a instalação elétrica com um profissional caso o problema persista.

Quando é hora de chamar um profissional?

Se as formigas voltam com frequência ou já há sinais de mau funcionamento (piscar de luzes, cheiro de queimado, aquecimento anormal), o ideal é procurar um eletricista qualificado e, se necessário, uma empresa especializada em dedetização urbana.

A intervenção técnica pode envolver desde a substituição de tomada até a aplicação de produtos específicos não inflamáveis.