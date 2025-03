Trocar uma tomada pode parecer uma tarefa complicada para quem não tem experiência com elétrica, mas, seguindo as orientações certas, você pode realizar o procedimento com segurança e praticidade. Antes de começar, é essencial entender os tipos de tomadas existentes e os cuidados necessários para evitar acidentes.



No Brasil, os principais tipos de tomadas são: TUG (Tomadas de Uso Geral), que suportam até 10A, e TUE (Tomadas de Uso Específico), utilizadas em circuitos de até 20A. Verificar a amperagem da sua tomada é o primeiro passo, pois isso vai garantir a escolha do modelo correto para a substituição. Caso a especificação não esteja visível na superfície da tomada, será necessário retirá-la e confirmar.



Além disso, o processo exige algumas ferramentas básicas, como chave de fenda, fita crepe e, se possível, um multímetro para medir a tensão elétrica. É importante garantir a segurança ao realizar o procedimento: nunca mexa em tomadas úmidas, não use ferramentas metálicas inadequadas, e calce sapatos de sola de borracha. Certifique-se também de desligar o disjuntor antes de começar qualquer intervenção.



Veja o passo a passo para trocar uma tomada



Ao seguir essas etapas, você poderá substituir tomadas de forma segura e eficiente, garantindo o bom funcionamento dos seus aparelhos elétricos.



Desligue o disjuntor: antes de tudo, desative a energia do circuito onde a tomada será trocada. Utilize um multímetro ou conecte um aparelho na tomada para confirmar que não há corrente elétrica;

Desparafuse a tomada antiga: retire os parafusos da tomada usando uma chave de fenda. Verifique as condições dos fios; caso estejam danificados ou sejam menores que 2,5 mm, pode ser necessário trocar a fiação;

Conecte os fios à nova tomada: identifique os cabos - normalmente, o neutro é azul, o terra é verde ou amarelo, e o fase pode ser preto, vermelho ou marrom; Conecte cada fio nos bornes correspondentes: o terra no centro, o neutro na entrada "N" e o fase no "F/L".

Fixe a nova tomada: parafuse o dispositivo no local, posicione o espelho da tomada e aperte os parafusos para finalizar;

Teste a nova tomada: religue o disjuntor e conecte um aparelho para verificar se a nova tomada está funcionando corretamente.



Em casos de dúvida ou insegurança, sempre procure ajuda de um profissional especializado.



