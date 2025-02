As camisas de time são itens valiosos para os torcedores, seja por seu valor financeiro ou pelo apego emocional. No entanto, lavar esse tipo de peça requer cuidados especiais para evitar danos ao tecido, desbotamento das cores e desgaste das estampas.

Para manter a camisa sempre com aparência de nova é fundamental seguir alguns cuidados específicos durante a lavagem.

Passo a passo: como lavar camisa de time

Garantir a durabilidade da sua camisa de time começa pela forma correta de lavagem. Confira abaixo as etapas essenciais para preservar a qualidade da peça.

1. Leia a etiqueta da camisa

Antes de qualquer procedimento, verifique as instruções de lavagem na etiqueta da camisa. Ali estão especificações importantes sobre temperatura da água, tipo de lavagem e secagem.

2. Lave sempre do lado avesso

Lavar a camisa do lado avesso evita o desgaste das estampas e dos patrocínios, além de proteger as cores vibrantes da peça.

3. Separe por cores

Evite misturar a camisa com peças de cores diferentes. Lave camisas coloridas separadamente para evitar manchas e desbotamento.

4. Use sabão neutro

Opte por sabão neutro ou específico para roupas delicadas. Sabões comuns e alvejantes podem desbotar e danificar o tecido.

5. Evite amaciante

O amaciante pode comprometer a tecnologia de tecidos esportivos, prejudicando a respirabilidade e a elasticidade. Prefira lavar sem esse produto.

6. Lave à mão ou no ciclo delicado

A lavagem à mão é a mais indicada para camisas de time. Caso utilize a máquina de lavar, escolha o ciclo delicado e use um saquinho protetor.

Com cuidados simples e seguindo as dicas apresentadas, é possível manter suas camisas sempre novas

7. Utilize água fria

A água quente pode desbotar e encolher o tecido. Sempre utilize água fria para preservar as cores e a forma da camisa.

8. Seque à sombra

A exposição direta ao sol pode desbotar as cores. Após a lavagem, estenda a camisa em local arejado e à sombra.

9. Evite passar a ferro

O calor excessivo do ferro pode danificar o tecido e as estampas. Se for necessário, use a função vapor ou passe do lado avesso com temperatura baixa.

Mantenha a qualidade da camisa

Pequenos cuidados no dia a dia fazem toda a diferença para preservar as cores, estampas e o conforto da peça. Veja quais são: