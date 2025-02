Com o uso diário, o travesseiro acumula ácaros, suor, oleosidade, células mortas e até resíduos de produtos capilares e cosméticos. Esses elementos criam um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias, podendo desencadear alergias, problemas respiratórios, irritações na pele e odores desagradáveis.

Além de prejudicar a saúde, a falta de higienização compromete a durabilidade do travesseiro, tornando-o desconfortável e deformado com o tempo. Por isso, realizar a limpeza correta e regular do travesseiro é essencial para garantir um ambiente de sono saudável, higiênico e confortável.

Qual a frequência ideal para lavar o travesseiro?

Especialistas recomendam lavar o travesseiro a cada 6 meses. No entanto, em ambientes mais quentes ou para pessoas com alergias, o ideal é realizar a limpeza a cada 3 meses.

Além disso, é importante substituir o travesseiro a cada 2 anos para garantir o suporte adequado ao pescoço e evitar o acúmulo irreversível de ácaros e impurezas.

Como lavar travesseiros de diferentes materiais

Cada tipo de travesseiro exige cuidados específicos para evitar danos à sua estrutura e garantir uma limpeza eficaz.

1. Travesseiro de pena ou pluma

Os travesseiros de pena são delicados e exigem atenção especial.

lave em ciclo delicado na máquina de lavar com sabão neutro;



utilize água fria para evitar que as penas fiquem danificadas;



adicione bolas de secagem ou toalhas para equilibrar o peso na máquina;



seque ao ar livre ou em secadora com temperatura baixa.

2. Travesseiro de espuma ou viscoelástico

Os travesseiros de espuma não devem ser lavados na máquina.

prepare uma solução de água morna com sabão neutro;



umedeça um pano limpo e esfregue suavemente a superfície;



remova o excesso de umidade com uma toalha seca;



deixe secar completamente à sombra em local arejado.

3. Travesseiro de fibra siliconada ou poliéster

Esses modelos são mais resistentes e fáceis de lavar.

lave na máquina em ciclo delicado com água fria e sabão neutro;



adicione duas toalhas para balancear a carga;



seque em temperatura baixa ou ao ar livre.

4. Travesseiro de látex

O látex é um material sensível que exige cuidado.

não é recomendável lavar o travesseiro inteiro;



limpe com pano umedecido em água e sabão neutro;



enxugue com um pano seco e deixe secar naturalmente.

Manter o travesseiro limpo é essencial para garantir noites de sono mais saudáveis e confortáveis Castorly Stock de Pexels

Dicas para prolongar a vida útil do travesseiro

Pequenos cuidados diários fazem toda a diferença para garantir higiene, conforto e maior durabilidade para o seu travesseiro.