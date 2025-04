Você capricha na decoração, escolhe os móveis certos, acerta na iluminação, mas basta olhar para baixo (ou atrás da TV) para ver um emaranhado de fios embolados roubando a cena. A boa notícia? É possível esconder a fiação de maneira fácil e sem precisar quebrar nada.

Fios mal posicionados acumulam poeira, dificultam a limpeza e ainda representam risco de acidentes ou curto-circuito. A seguir, reunimos formas de esconder a fiação em diferentes ambientes, com opções que funcionam mesmo em apartamentos alugados ou reformas já prontas.

Como esconder a fiação sem quebrar a parede

Quando a obra não é uma opção, o jeito é apostar em soluções externas, que funcionam bem e ainda ajudam a valorizar o ambiente. Veja algumas opções que funcionam em diversos tipos de cômodos:

Canaletas

São objetos compridos de plásticos com tampa, que escondem os fios ao longo da parede. Sua instalação é rápida e possui um custo acessível O ideal é usá-la em paredes próximas à TV, áreas de trabalho ou ao redor de portas.

Rodapés com passa-fio

Esses são modelos de rodapés com canal interno por onde passam os cabos. Eles integram o fio ao acabamento da parede, sem interferência visual. O mais adequado é usar em ambientes planejados ou durante reformas leves.

Organizadores de cabo (espiral ou velcro)

Os organizadores agrupam os fios e os conduzem até a tomada de forma mais discreta e ordenada. São ótimo para escritórios, mesas e cabeceiras, além de serem ideais para organizar fios de computador, carregadores e luminárias.

Trilhos e calhas de alumínio

Semelhantes às canaletas, mas com visual mais moderno, eles são duráveis, discretos e podem ser pintados da cor da parede. Combina muito bem em ambientes contemporâneos, principalmente salas e escritórios.

Usar canaletas é uma das opções para esconder os fios Pro2sound de Getty Images

Soluções criativas para disfarçar os fios no ambiente

Se você quer algo mais estético e decorativo, também existem formas de transformar os fios em parte da decoração ou escondê-los com criatividade.

Móveis planejados

Projetar móveis que já considerem a passagem de fios é a melhor forma de mantê-los fora do campo de visão. Cabeceiras, racks e paineis ripados são ideais para isso.

Paineis de madeira ou MDF

Além de esconder os cabos atrás, eles trazem textura e elegância para a parede. Podem ser feitos sob medida ou comprados prontos, com espaço para TV e iluminação.

Caixas organizadoras

Fáceis de encontrar, as caixas para esconder extensões e cabos podem ficar atrás de móveis ou embaixo da bancada. São ótimas para esconder fios de eletrônicos e roteadores.

Plantas ou objetos de decoração estratégicos

Vasos altos, luminárias de chão ou até quadros podem ser posicionados para esconder tomadas ou fiações mais visíveis sem comprometer a circulação ou a estética.

Qual a melhor opção para cada tipo de ambiente?

Nem toda solução funciona igualmente em qualquer espaço. Veja o que considerar em cada cômodo:

Sala de estar

Aposte em paineis ripados ou canaletas embutidas, especialmente atrás da TV e do rack. Se o móvel for fechado, é possível fazer furos para passar os cabos por trás e manter o visual limpo.

Escritório ou home office

Organizadores espirais e calhas de mesa ajudam a manter os fios longe da vista e do caminho dos pés. Caixas de organização também funcionam bem perto de extensões e tomadas.

Quartos

Nos quartos, o ideal é usar móveis com passagem de fio, como criados-mudos com entrada USB ou cabeceiras com iluminação embutida.

Cozinha

Aqui, o ideal é evitar a fiação exposta, especialmente próxima de áreas molhadas. Canaletas embutidas no móvel ou rodapés com passa-fio são as melhores opções.

Mantenha a fiação organizada e segura

Mais do que esconder os fios, é importante manter a organização e evitar sobrecargas, emaranhados ou riscos elétricos. Veja cuidados essenciais: