Com o passar do tempo, é comum que o piso de tábua corrida apresente sinais de desgaste. Riscos, frestas, estalos ao pisar ou até áreas com leve inchaço são problemas frequentes, especialmente em ambientes com alta circulação ou exposição à umidade. Se você tem piso de tábua corrida, provavelmente já passou por isso.

Mas a boa notícia é que, na maioria das vezes, o conserto não exige reformas gigantes nem troca completa do piso. Com os produtos certos, um pouco de atenção e alguns cuidados, é possível restaurar o piso e mantê-lo conservado por muitos anos.

Como consertar piso de tábua corrida?

Antes de partir para o reparo, é essencial identificar o tipo de dano. Riscos, lascas, estalos ou peças soltas exigem abordagens diferentes.

A seguir, explicamos os principais tipos de problema e como resolver cada um:

Riscos e arranhões na superfície



Para riscos mais leves, a solução pode ser a aplicação de massa para madeira, lixamento leve e, em seguida, retoque com verniz ou resina compatível com o acabamento original.

Tábuas soltas ou estalos

Esse problema costuma estar relacionado ao tempo de uso, variações de temperatura ou falhas na fixação. Em alguns casos, é possível injetar cola específica para piso de madeira nas frestas e prensar com peso por algumas horas.

Frestas entre as tábuas

Comum em períodos de baixa umidade, esse efeito pode ser resolvido com massa para madeira na cor do piso, desde que não haja movimentação estrutural. Em casos mais sérios, um profissional pode refazer a fixação e o nivelamento.

Manchas ou áreas desgastadas

Para manchas de umidade ou desgaste do acabamento, a solução é lixar a área afetada e reaplicar verniz ou resina, sempre respeitando a tonalidade e o tipo de proteção original.

Consertar o piso de tábua leva um pouco de paciência e muito cuidado toa55 de akaratwimages

Produtos para fazer manutenção no piso de tábua corrida

Manter o piso bonito por mais tempo depende tanto da limpeza quanto da manutenção preventiva. Veja os itens mais indicados para o cuidado diário e eventuais retoques:

Detergente neutro diluído: limpa sem agredir o acabamento da madeira;



limpa sem agredir o acabamento da madeira; Pano seco ou levemente umedecido: o ideal é evitar excesso de água;

o ideal é evitar excesso de água; Lustra-móveis ou óleo específico para madeira: realçam o brilho e criam uma camada protetora;

realçam o brilho e criam uma camada protetora; Verniz à base de água ou PU (poliuretano): usados para manutenção e restauração do brilho.

Dicas para conservar seu piso de tábua corrida

evite limpar com pano encharcado: a água é uma das principais causas de inchaço na madeira;



use tapetes ou passadeiras nas áreas de passagem intensa;



reaplique verniz a cada 2 ou 3 anos, dependendo do uso e da exposição;



coloque protetores nos móveis e evite arrastar objetos pesados;

limpe com frequência, mas com produtos adequados, sem álcool ou limpadores multiuso agressivos.

O que mais estraga o piso de tábua corrida?

A madeira tem alta durabilidade, mas é sensível a alguns fatores do ambiente e do uso cotidiano. Entender o que pode acelerar o desgaste evita danos irreversíveis.

Luz solar direta

O contato prolongado com o sol pode desbotar e ressecar o piso. O uso de cortinas e persianas ajuda a proteger as áreas mais expostas.

Móveis pesados sem proteção

Peças grandes ou com rodinhas metálicas arranham facilmente a madeira. Instalar feltros adesivos sob os pés dos móveis é um bom preventivo.

Falta de manutenção periódica

Sem reaplicação de verniz ou cuidados regulares, a madeira perde a proteção e fica mais vulnerável a danos físicos e manchas.

Quando é a hora de trocar o piso de tábua corrida?

Mesmo com todos os cuidados, chega um ponto em que o piso já não responde bem aos reparos. Se houver mofo, apodrecimento, pranchas soltas com frequência ou grandes diferenças de nível, pode ser hora de considerar a substituição completa.

Nesses casos, vale consultar um profissional para avaliar se o assoalho pode ser restaurado com lixamento profundo ou se a troca por um novo modelo, de madeira ou outro material, será mais vantajosa.