Renovar o visual da casa pode ser mais simples (e econômico) do que parece. A tinta para piso é uma alternativa prática para quem deseja dar um novo acabamento ao chão de garagens, varandas, áreas de lazer ou até mesmo ambientes internos. Mas é preciso conhecer os tipos certos e as condições ideais de uso para evitar desperdício ou problemas futuros.

Se você está considerando pintar o piso da sua casa, veja o que levar em conta antes de começar.

Onde a tinta para piso funciona melhor?

Esse tipo de tinta é ideal para superfícies de concreto, cerâmica fosca ou cimento queimado. Ambientes como garagens, áreas externas, quintais e lavanderias costumam se beneficiar muito desse tipo de aplicação.

Nesses espaços, a tinta ajuda a proteger contra desgastes, umidade e sujeiras. Além de também ser uma forma de uniformizar a superfície e deixar o ambiente com aspecto renovado.

E onde não é recomendado usar?

Evite usar tinta para piso em áreas com porcelanato brilhante, pisos polidos ou superfícies escorregadias. A aderência nesses casos é baixa, e a tinta pode descascar facilmente com o tempo.

Também não é indicada para pisos de madeira ou laminados, já que esses materiais não têm porosidade suficiente para absorver a tinta adequadamente.

Qual o tipo ideal de tinta para cada situação?

Conheça os tipos de tintas para usar corretamente:

Tinta epóxi à base de água: ideal para áreas internas, pois tem baixo odor e boa resistência;



ideal para áreas internas, pois tem baixo odor e boa resistência; Tinta epóxi à base de solvente: indicada para áreas externas ou de alto tráfego, como garagens;

indicada para áreas externas ou de alto tráfego, como garagens; Tinta acrílica para piso: opção versátil para áreas de uso moderado, fácil de aplicar e com secagem rápida.

Antes de escolher, é importante verificar a compatibilidade com o tipo de piso e as condições do ambiente (umidade, exposição ao sol, tráfego de pessoas).

Escolher o tipo ideal para cada ambiente e seguir as instruções de aplicação faz toda a diferença no resultado e na durabilidade do acabamento Freepik

Como preparar o piso antes da pintura

A preparação correta da superfície é fundamental para garantir um resultado duradouro:

limpe bem o piso, removendo poeira, graxa ou manchas de óleo;

corrija imperfeições, como rachaduras ou buracos com massa própria para piso;

lixe a superfície, principalmente se o piso for muito liso, para melhorar a aderência; aplique um selador, se recomendado pelo fabricante da tinta escolhida.

Vantagens da tinta para piso

Descubra quais são as 4 principais vantagens: