Ao pensar em revestimento externo, surge uma diversidade de opções, e dentre elas o concregrama, um tipo de piso que está ganhando cada vez mais espaço em projetos arquitetônicos, tanto pela sua estética singular quanto pela sua funcionalidade.

Nesse artigo, vamos trazer o que é o concregrama, suas vantagens e desvantagens, locais onde pode ser aplicado e seu valor. Continue a leitura para entender mais sobre esse tipo de piso.

O que é piso concregrama?

Concregrama, também conhecido como pisograma, é um piso permeável feito de blocos vazados de concreto que são dispostos de maneira a permitir o crescimento da grama ou outras vegetações entre eles. Esse tipo de pavimentação integra de forma harmoniosa a robustez do concreto com a leveza e vivacidade do verde, proporcionando uma solução estética e funcional para diferentes espaços.

Vantagens do concregrama

Uma das grandes vantagens do concregrama é a sua capacidade de drenagem. Ele permite a passagem da água da chuva, minimizando assim o escoamento superficial e prevenindo enchentes e encharcamentos. Além disso, ao facilitar a infiltração da água no solo, contribui para a redução da temperatura ambiente e cria um microclima agradável.

Outro ponto positivo é o valor estético. O concregrama proporciona uma combinação equilibrada entre o verde e o cinza, o que o torna um aliado na criação de ambientes acolhedores e visualmente agradáveis. Além disso, é uma opção sustentável, contribuindo para a permeabilidade do solo e, consequentemente, para a preservação do meio ambiente.

Desvantagens do concregrama

Como nem tudo são flores, o concregrama possui suas limitações. Ele não é indicado para áreas de tráfego intenso, como ruas e avenidas, ou locais onde se necessite de uma superfície totalmente lisa, devido à sua irregularidade.

Concregrama não é indicado para locais de tráfego intenso Getty Images

Sua instalação também requer um cuidado especial, pois precisa de uma boa base para evitar o afundamento dos blocos e danificação da vegetação. Ademais, a manutenção requer atenção especial para a poda da grama, evitando assim que ela ultrapasse a altura do concreto e comprometa a estabilidade do piso.

Onde utilizar o concregrama?

O concregrama é ideal para áreas externas como jardins, calçadas, estacionamentos com baixo tráfego de veículos, e praças. É uma opção interessante para quem busca aliar praticidade e estética em ambientes ao ar livre, sendo bastante utilizado em projetos paisagísticos devido à sua capacidade de integrar de forma harmônica a vegetação ao ambiente construído.

Valor do concregrama

O valor do concregrama é relativamente acessível, especialmente quando comparado a outros tipos de pavimentação. No entanto, é sempre importante considerar os custos de instalação e manutenção ao optar por esse tipo de piso. O investimento em uma boa base e o cuidado contínuo com a vegetação são essenciais para garantir a durabilidade e a beleza do concregrama.

O concregrama é uma alternativa prática e esteticamente agradável para quem deseja criar espaços externos convidativos e em harmonia com a natureza.

Suas vantagens como a permeabilidade e a valorização do paisagismo são pontos fortes, mas as limitações quanto ao tráfego e necessidade de manutenção devem ser levadas em conta.

Assim, ao pensar em um projeto que alie beleza, funcionalidade e sustentabilidade, o concregrama se apresenta como uma opção plausível e inovadora.