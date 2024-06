Por ser um ambiente com muita movimentação, as salas exigem pisos mais resistentes e fáceis de limpar

Assim como cada local merece um tipo de iluminação diferente, cada canto da casa precisa de um piso específico. Afinal, os ambientes não são iguais. A cozinha e o banheiro, por exemplo, são mais propensos a umidade, já a sala, não. Colocar o piso errado pode significar dor de cabeça e mais gastos. Para evitar problemas, listamos o piso ideal para cada ambiente. Confira!

Cozinha

A cozinha é um lugar propício à umidade e gordura, por isso, o ideal é escolher pisos frios, lisos e fáceis de limpar. Entre os melhores pisos para cozinha estão cerâmica, porcelanato, granito, ladrilho hidráulico, mármore e cimento.



Banheiro



Como o banheiro é um espaço extremamente úmido, também é melhor optar por pisos frios e que sejam resistentes à água, como cerâmica, granito, líquido liso, polido, mármore, acetinado e porcelanatos. Neste ambiente dá para incluir pastilhas de vidro e pisos antiderrapantes. Esse último é ideal para evitar acidentes no caso de ter crianças pequenas em casa.



Sala

Por ser um ambiente com muita movimentação, as salas exigem pisos mais resistentes e fáceis de limpar, mas que ainda assim sejam aconchegantes. Madeira, cerâmica, granito e mármore são boas opções. Além desses, outros pisos que são utilizados com frequência, por serem resistentes, pela praticidade de instalação e devido ao design que trazem aos ambientes, são os pisos de porcelanato de madeira ou vinílico. Inclusive, são as duas alternativas mais econômicas.



Quarto

O ideal é que o piso do quarto transmita conforto e aconchego. Por isso, nada de pisos frios e ásperos. No caso deste ambiente, vinílicos, laminados e pisos de madeira são excelentes opções, visto que tornam o ambiente mais aquecido e são resistentes para mudanças de móveis.

Para quartos infantis, pode ser interessante optar por pisos emborrachados ou com carpete, eles vão tornar o ambiente mais agradável para os pequenos.

Lavanderia

Devido a lavanderia ser um local sujeito a sujeira e umidade, o ideal é escolher pisos resistentes, principalmente à água, e fáceis de limpar. Vinílicos, madeira e mármore não são indicados, visto que não são resistentes à água e podem trazer problemas. As melhores alternativas são porcelanatos, granitos e pastilhas.

Já em casos de lavanderias pequenas, conectadas com a cozinha, é indicado utilizar o mesmo piso nos dois ambientes.

Agora que você já sabe qual o piso ideal para cada ambiente, só precisa escolher aquele que tem o design mais indicado para a sua casa ou com o valor mais acessível. Isso tudo você pode conferir em sites de materiais para casa ou em lojas de construção. Feito isso, é só comprar e chamar um especialista para instalar, sua casa vai ficar perfeita!

