Os móveis de MDF são presença quase garantida em casas e apartamentos brasileiros. Práticos e acessíveis, eles se adaptam a diferentes estilos de decoração e cabem em orçamentos mais enxutos. Mas, apesar das vantagens, entender como conservar esses móveis de MDF é essencial para evitar que eles deformem, inchem ou percam o acabamento com o tempo.

A seguir, reunimos dicas que vão além do básico “não molhe” ou “não arraste” e que realmente ajudam a manter seus móveis funcionais por muitos anos.

Cuidados com a temperatura: o vilão silencioso

Diferente da madeira maciça, o MDF é mais sensível a variações bruscas de temperatura. Instalar móveis muito próximos de janelas com incidência direta de sol, fornos, micro-ondas ou aparelhos que liberam vapor (como cafeteiras) pode causar dilatação do material e perda da colagem do revestimento.

O que fazer então?

aplique películas térmicas em janelas próximas;



mantenha distância de ao menos 30 cm de fontes de calor;

use tampões ou suportes térmicos sob eletrodomésticos de bancada.

MDF e paredes: uma relação que precisa de respiro

É comum encostar armários ou painéis de MDF diretamente na parede, mas isso pode ser um erro. Ambientes úmidos ou com infiltração interna favorecem a absorção da umidade pela parte traseira do móvel, que geralmente é menos protegida, causando inchaço e mofo.

A solução é simples

deixe um espaço de 2 a 3 cm entre o móvel e a parede para circulação de ar;



se possível, use calços de borracha nas bases;

em áreas com risco de umidade, opte por MDF com proteção hidrofugada (revestimento verde).

Se o MDF entrou na sua casa como uma solução prática, ele pode continuar se mantendo resistente por muito tempo Natalya Vilman de Getty Images

Limpeza com consciência: menos é mais

Mesmo com aparência robusta, o MDF não tolera excesso de umidade. Mas mais do que evitar panos molhados, o ideal é também evitar produtos multiuso agressivos, desengordurantes ou solventes, que degradam o acabamento.

O indicado é

use pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro;



para manchas, aposte em álcool isopropílico diluído (nunca puro);

finalize sempre com pano seco.

O peso também importa, e muito!

Prateleiras e nichos de MDF têm limite de peso específico, que muitas vezes é desrespeitado. Isso compromete a estrutura interna e provoca curvaturas irreversíveis.

Atenção