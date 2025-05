Pode parecer prático dar descarga em certos resíduos no vaso sanitário, mas esse costume pode gerar entupimentos, danos na tubulação e até impactos ambientais. Em Belo Horizonte, o descarte irregular de resíduos no vaso sanitário tem causado sérios problemas. Recentemente, a Copasa precisou interditar por cinco meses a rua Alberto Cintra, na região Nordeste da capital, devido a um entupimento grave na rede de esgoto, atribuído ao descarte inadequado de materiais.

Apesar da descarga dar a impressão de “sumir com tudo”, muitos materiais acumulam-se ao longo da rede, provocando entupimentos silenciosos, até que o vaso transborde ou o esgoto retorne. A seguir, veja o que entope o vaso sanitário com frequência e evite transtornos.

O que não se pode jogar no vaso de jeito nenhum

A lista de itens que não devem ser descartados no vaso é extensa. Veja os mais comuns e seus impactos:

Lenços umedecidos: mesmo os que dizem ser “descartáveis”, não se desintegram com facilidade na água;



mesmo os que dizem ser “descartáveis”, não se desintegram com facilidade na água; Cotonetes e absorventes: pequenos, mas perigosos, travam o encanamento e causam bloqueios.



pequenos, mas perigosos, travam o encanamento e causam bloqueios. Fios de cabelo, fio dental e restos de comida: enrolam-se dentro do encanamento e acumulam resíduos;



enrolam-se dentro do encanamento e acumulam resíduos; Bitucas de cigarro e areia de gato: são poluentes e não se desfazem na água.

E o papel higiênico, pode ou não pode ser jogado no vaso sanitário?

Essa dúvida é comum. A resposta é: depende da estrutura da casa, mas o mais adequado sempre é não jogar. No Brasil, casas mais antigas ou com encanamento estreito tendem a entupir com facilidade, principalmente com o acúmulo frequente de papel. Já em prédios novos, com redes modernas de esgoto e descargas mais potentes, o papel pode ser descartado em pequenas quantidades, desde que seja do tipo comum e não aqueles mais grossos ou perfumados.

Como precaução, o ideal é sempre descartar no lixo. Inclusive, países como Portugal e Japão proíbem o descarte de papel no vaso sanitário por questões ambientais.

A regra de ouro é simples: vaso sanitário não é lixeira Freepik

Como desentupir o vaso sanitário em casa?

Caso o vaso entupa, algumas técnicas podem funcionar, desde que o problema ainda esteja no início:

Água quente + detergente: ajuda a dissolver gorduras e desobstruir levemente;



ajuda a dissolver gorduras e desobstruir levemente; Desentupidor de borracha: o famoso "puxador de pressão" ainda é o método mais eficaz e seguro para emergências;

o famoso "puxador de pressão" ainda é o método mais eficaz e seguro para emergências; Bicarbonato + vinagre: a reação pode desobstruir pequenos bloqueios, mas não é mágica.

Evite produtos químicos muito abrasivos, como soda cáustica, pois além de poluírem, podem corroer o encanamento.

Quando é hora de chamar um profissional?

Se você tentou soluções caseiras e o problema persiste, ou se o vaso transborda constantemente, o melhor caminho é buscar ajuda especializada. Vazamentos ocultos, obstruções profundas ou até quebra de canos podem estar por trás do entupimento.

Empresas de desentupimento contam com equipamentos como sondas, câmeras e bombas de alta pressão que localizam e removem o problema sem quebradeira.