Mudar tudo, gastar pouco e ainda dar nova vida aos ambientes parece sonho? Pois saiba que sim, é totalmente possível mudar a cara da casa sem gastar muito. Trocar a disposição dos móveis, apostar em cores diferentes, incluir elementos decorativos simples e reaproveitar objetos esquecidos podem transformar os espaços com pouco investimento.

Em tempos de contenção de despesas, o segredo está em observar o que já existe e reinventar. A seguir, veja ideias para cada cômodo da casa.

Sala: o poder dos tecidos e da iluminação

A sala é um dos ambientes mais visíveis da casa e onde passamos boa parte do tempo, seja relaxando, seja recebendo visitas. Por isso, investir em pequenos toques de renovação nesse espaço faz uma diferença enorme no visual geral do lar.

troque a capa das almofadas por cores mais vibrantes ou neutras;



adicione uma manta ao sofá para dar textura;



use luminárias ou fitas de LED para criar pontos de luz indireta;

experimente mudar os móveis de lugar para renovar a circulação.

Quarto: cabeceiras, quadros e aromas

O quarto deve ser um refúgio de descanso e tranquilidade. Mudanças simples na decoração podem transformar completamente a sensação do ambiente, trazendo mais acolhimento e personalidade sem grandes investimentos.

monte uma cabeceira com adesivos, tecido ou pallets;



substitua o jogo de cama por um mais colorido ou estampado;



pendure quadros, pôsteres ou prateleiras flutuantes;

use aromatizadores, velas ou plantas para dar sensação de conforto.

Cozinha: adesivos e organização como decoração

Mesmo sendo um ambiente funcional, a cozinha também merece atenção estética. Com alguns truques, é possível deixá-la mais charmosa, organizada e acolhedora para o dia a dia.

invista em adesivos vinílicos para renovar armários ou azulejos;



exponha utensílios bonitos, como panelas, canecas ou potes;



organize temperos em potes iguais e com etiquetas;

crie um cantinho do café com bandeja, xícaras e potes decorativos.

Banheiro: pequenos toques, grande efeito

O banheiro costuma ser um dos cômodos mais esquecidos na hora de redecorar, mas alguns detalhes podem transformar o espaço em um ambiente mais agradável, prático e bonito.

Pequenas mudanças têm grande impacto quando feitas com intencionalidade Freepik

troque a cortina do box por uma de cor diferente ou estampada;



acrescente uma bandeja decorativa na pia com sabonete, toalhinha e vela;



use cestos organizadores para rolos de papel e produtos de higiene;

se puder, pinte uma das paredes com tinta lavável para dar contraste.

Outras ideias que funcionam para toda a casa

Algumas soluções são tão versáteis que podem ser aplicadas em vários cômodos, adaptando-se ao espaço e ao estilo de cada morador. Pequenos toques de criatividade ajudam a unificar a decoração e trazem mais harmonia à casa.