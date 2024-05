Em um mundo em que os apartamentos se tornam cada vez menores e arrojados, a busca por espaços externos tornou-se uma tendência marcante por meio de projetos que integram ambientes internos e externos.

É nesse contexto que as varandas ganham destaque e são cada vez mais valorizadas no projeto de decoração. Portanto, se você mora em um apartamento e busca inspiração para decorar sua varanda pequena, confira a seguir dicas de como otimizar esse espaço, criando um ambiente personalizado e cheio de conforto.

Antes de começar a decorar, analise o seu espaço

É totalmente possível criar um espaço aconchegante e funcional em uma varanda de pequeno espaço. Para isso, antes de começar, considere a finalidade do ambiente e pense também no seu estilo preferido de decoração.

Isso significa que você pode transformar sua varanda em um charmoso espaço gourmet para receber amigos e familiares, um cantinho de leitura, um mini jardim ou até mesmo um home office. Assim, ao definir o propósito da varanda, fica mais fácil escolher um projeto e, em seguida, buscar revestimentos, objetos decorativos e móveis adequados para o espaço.

Confira 5 formas de criar uma varanda perfeita

Antes de começar a execução da decoração, tenha em mente as medidas e limitações do ambiente, a distância entre a porta e o guarda-corpo e qual será o uso escolhido para o espaço. A partir daí, é possível planejar a decoração de uma forma mais fácil.

1) Faça integração com a sala

Para dar a impressão de que sua varanda possui mais espaço que o real, uma boa opção é integrá-la à sala de estar ou de jantar. Para isso, será necessário mais tempo e investimento, já que é preciso remover a porta que separa os espaços, nivelar o piso e, se a varanda for totalmente aberta, fechá-la com uma cortina de vidro.

2) Use o espaço vertical

Não se esqueça de decorar as paredes da sua varanda, elas são muito importantes! Você pode criar uma parede verde ou instalar quadros, prateleiras, nichos ou armários que vão ajudar a organizar seus itens e manter o espaço ainda mais limpo. Veja esses itens que podem ajudar a deixar sua varanda mais decorada.

Prateleira 11 cm X 70 cm X 12 cm Kino

Perfeitas para ambientes compactos, as prateleiras são grandes aliadas na hora de decorar. Versáteis, elas otimizam o aproveitamento do espaço vertical, além de renovarem o espaço de maneira prática e funcional. Compre a sua aqui!

Quadro 20 cm X 20 cm Folha Gentileza

Os quadros garantem um toque a mais de harmonização à sua varanda! Adquira o seu!

3) Escolha móveis versáteis e multifuncionais

Para uma varanda pequena bem decorada, é crucial escolher os móveis certos. Em espaços estreitos, opte por móveis multifuncionais leves e compactos, como mesas, cadeiras e bancadas. Se deseja integrar a varanda às áreas sociais, escolha móveis com rodízio para facilitar a circulação.

Escolhemos uma opção de móvel multifuncional perfeito para sua varanda pequena, veja:

Banco 2 lugares Leme

Os bancos são fundamentais para sua varanda, além de serem compactos eles podem servir como assentos ou lugar para colocar objetos. Compre o seu!

4) Coloque plantas

Em varandas pequenas, as plantas também são bem-vindas! Nesse caso, opte por aquelas com folhagens verdes compridas e as coloque em uma parede verde, em um suporte no teto ou em um vários vasos com alturas diferentes.

E para incluir as plantas na sua varanda, é importante ter uma floreira ideal que não ocupe tanto espaço. Veja essa ótima opção:

Floreira estante 83 cm X 84 cm Horto

Resistente e fácil de ambientar, esta floreira/estante é uma ótima opção para o cultivo de jardins e hortas verticais, dentro ou fora de casa. Não perca tempo, compre a sua aqui!

5) Utilize mesinhas

Mesas são ideais para varandas pequenas, agregando decoração e praticidade. Bancos sob medida, almofadas ou futons também melhoram o conforto e a utilidade da varanda, transformando-a em um espaço agradável para descanso e relaxamento.

Selecionamos uma opção de mesa que se encaixa nesse exemplo.

Mesa lateral baixa redonda 50 cm Jays

Uma mesa pequena é ideal para você utilizar da maneira como preferir, otimizando o seu espaço. Invista na sua mesa!

