Muitos acreditam que decorar uma casa é um luxo reservado apenas para quem tem uma conta bancária generosa. Porém, a verdade é que, com criatividade, alguns truques simples e um olhar atento, é possível transformar qualquer espaço sem gastar uma fortuna.

Se você quer dar um up na decoração sem quebrar o cofrinho, continue lendo e confira 5 dicas imperdíveis que separamos para você.

1. Dê vida às paredes

Parece clichê, mas as paredes são o cartão de visitas de qualquer ambiente. E não é necessário gastar com caros papéis de parede ou pinturas profissionais. Já ouviu falar em washi tapes? São fitas adesivas coloridas e estampadas que podem criar padrões incríveis em sua parede. E o melhor: são removíveis e não danificam a tinta. Além disso, quadros com fotos da família, postais de viagens ou até mesmo ilustrações impressas da internet podem dar um toque pessoal e estiloso ao seu espaço.

2. Valorize o que já tem

Antes de sair comprando novos objetos decorativos, olhe ao redor. Aquela garrafa de vidro pode virar um vaso charmoso com flores frescas, ou até mesmo aquele jarro antigo pode ser um porta-objetos no banheiro. Seja criativo e veja os itens de sua casa sob uma nova perspectiva. A regra é simples: reinventar antes de adquirir.

3. Renove seus móveis com contact ou tecidos

Quem disse que é preciso comprar móveis novos para renovar a decoração? Aquela mesinha de centro antiga ou a estante já desgastada podem ganhar uma nova cara com o uso de contact ou tecidos. Aplique um papel contact de padrão moderno, ou revista a superfície do móvel com um tecido de sua preferência. Além de econômico, esse truque é uma forma divertida de personalizar os móveis de acordo com o seu gosto.

Valorize itens que já tem Freepik

4. Aposte em blocos de concreto e pallets

Em tempos de sustentabilidade, reutilizar é a palavra de ordem. Pallets e blocos de concreto são materiais baratos que podem ser transformados em mobiliário super descolado. Pallets viram camas, mesas e sofás, enquanto os blocos de concreto podem ser usados como base para estantes ou mesinhas de canto. Acrescente almofadas, tintas ou luzes e pronto: um ambiente moderno e despojado sem gastar muito.

5. Azulejos adesivos e a arte de trocar móveis de lugar

Já pensou em dar uma cara nova para a cozinha ou banheiro sem enfrentar uma reforma? Os azulejos adesivos são a solução. Fáceis de aplicar, eles revestem os azulejos antigos dando um aspecto renovado ao ambiente. E, por último, mas não menos importante, que tal trocar os móveis de lugar? Muitas vezes, uma simples mudança no layout pode dar uma sensação de ambiente novo. Experimente novas combinações e descubra a melhor disposição para os seus espaços.

Decorar a casa não precisa ser uma tarefa cara ou complicada. Com um pouco de criatividade, materiais reciclados e a vontade de experimentar novas ideias, é possível criar ambientes aconchegantes, estilosos e que refletem a sua personalidade. Portanto, não tenha medo de inovar e colocar a mão na massa. Afinal, uma decoração personalizada e com a sua cara é o melhor tipo de decoração que existe!