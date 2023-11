A cozinha de um apartamento pequeno é um espaço desafiador de se organizar e tornar funcional. A falta de espaço pode ser um obstáculo, mas com algumas dicas inteligentes, é possível criar uma cozinha eficiente e agradável de se usar.

Neste artigo, vamos explorar algumas dicas para otimizar o espaço em cozinhas de apartamentos pequenos. Confira.

Móveis multifuncionais

Uma das principais estratégias para tornar uma cozinha de apartamento pequeno mais funcional é investir em móveis multifuncionais. É essencial a escolha de móveis que oferecem mais de uma utilidade.

Por exemplo, uma mesa retrátil pode ser usada como área de trabalho ou como mesa de jantar, economizando espaço quando não estiver em uso.

Prateleiras e nichos

As prateleiras e nichos são aliados poderosos na otimização do espaço. Uma boa sugestão é instalá-los nas paredes, aproveitando o espaço vertical. Você pode usá-los para armazenar panelas, utensílios, temperos e até mesmo itens decorativos.

Além disso, os nichos abertos proporcionam fácil acesso aos itens que você mais usa na cozinha.

Armários planejados

Optar por armários planejados é uma excelente forma de aproveitar cada centímetro disponível. Eles podem ser projetados sob medida para se encaixarem perfeitamente no espaço disponível, garantindo que nenhum espaço seja desperdiçado. Além disso, os armários planejados permitem uma organização eficiente, com divisórias específicas para cada tipo de utensílio ou alimento.

Cores claras e espelhos

Para criar a sensação de um espaço mais amplo, recomendamos o uso de cores claras nas paredes e nos móveis da cozinha. Cores como branco, bege e tons pastel refletem a luz, tornando o ambiente mais iluminado e arejado. Além disso, a adição de espelhos nas portas dos armários pode ampliar visualmente o espaço.

Eletrodomésticos compactos

Vale destacar a importância de escolher eletrodomésticos compactos para cozinhas pequenas. Existem no mercado geladeiras, fogões e lava-louças projetados especificamente para espaços reduzidos. Esses aparelhos ocupam menos espaço, mas ainda oferecem desempenho e funcionalidade adequados para uma cozinha.

Eletrodomésticos compactos encaixam melhor em cozinhas pequenas Freepik

Organização eficiente

Independentemente do tamanho da cozinha, a organização é fundamental. Crie hábitos de manter os itens bem arrumados e etiquetados. Use cestas e caixas transparentes para agrupar itens semelhantes. Mantenha a bancada limpa e livre de objetos desnecessários para criar um ambiente mais funcional.

Portas de correr

As portas de correr são uma solução inteligente para economizar espaço em cozinhas pequenas. Você pode usar portas de correr nos armários ou até mesmo para separar a cozinha de outros ambientes. Isso elimina a necessidade de espaço livre para abrir as portas convencionais.

Iluminação estratégica

A iluminação desempenha um papel importante na sensação de espaço em uma cozinha pequena. Adicione luzes embutidas sob os armários para iluminar a bancada de trabalho. Luminárias pendentes sobre a mesa de jantar também podem criar um ambiente aconchegante e funcional.

Escolha eletrodomésticos integrados

Para uma estética mais limpa e coesa, considere eletrodomésticos integrados. Eles se fundem perfeitamente com os armários, criando uma aparência mais uniforme e organizada na cozinha.

Use a parede da cozinha

A parede da cozinha pode ser aproveitada de diversas maneiras. Instale ganchos, suportes e barras para pendurar utensílios, panelas e até mesmo xícaras. Isso não apenas economiza espaço nos armários, mas também adiciona um toque de estilo à sua cozinha.

Uma cozinha de apartamento pequeno pode ser tão funcional quanto uma cozinha maior com as estratégias certas. Com criatividade e planejamento, você pode transformar sua cozinha em um espaço prático e agradável de se utilizar, independentemente do tamanho do seu apartamento.