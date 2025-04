Quem tem bicho de estimação ou usa roupas de tecidos escuros com mais frequência sabe: os pelos insistem em ficar. E não adianta sacudir ou passar a mão, porque eles grudam como se tivessem cola. Saber principalmente como tirar o pelo da roupa e do sofá da maneira certa economiza tempo, evita o desgaste do tecido e melhora o aspecto geral dos ambientes.

Rolos adesivos e fitas: os aliados mais rápidos

Os rolinhos adesivos são velhos conhecidos de quem convive com pelos. Eles são práticos, funcionam bem para roupas e podem ser usados também em sofás e poltronas. Se você não tem um em casa, fita adesiva larga (como silver tape ou fita de embalagem) enrolada na mão, com a parte colante para fora, é uma solução improvisada e eficiente.

Não esfregue, pressione e retire a fita de forma rápida para evitar danificar tecidos mais delicados.

Luvas de borracha funcionam muito bem

Sabe aquelas luvas amarelas de limpeza? Elas também podem ser usadas para remover pelos, principalmente de sofás e tecidos mais encorpados. Basta vestir a luva e esfregar a superfície com movimentos firmes em uma direção só.

A eletricidade estática criada pelo atrito ajuda a soltar os pelos que ficam presos na fibra do tecido.

Mantenha os cuidados constantes para não deixar que os pelos tomem conta Icons8 Photos

Esponja de cozinha também ajuda

Outra alternativa barata e funcional é a esponja de limpeza. O lado verde, mais áspero, pode ser usado com cuidado em roupas ou sofás de tecidos resistentes.

É importante fazer o teste em uma pequena área antes para garantir que o tecido não será danificado.

O que não funciona ou piora a situação

Evite soluções que prometem muito e entregam pouco. Nem todo truque de internet é eficiente.

Passar a mão molhada: espalha os pelos e pode manchar o tecido;



espalha os pelos e pode manchar o tecido; Esfregar com papel toalha: costuma soltar mais fiapos ainda;



costuma soltar mais fiapos ainda; Aspirador doméstico fraco: não remove tudo e pode deixar resíduos.

Entre rolos adesivos, luvas e esponjas, o importante é testar o que funciona melhor para você Onzon

Como evitar o acúmulo de pelos

Pequenas mudanças de hábito ajudam a prevenir o acúmulo exagerado de pelos em casa.