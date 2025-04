Ex mansão da Mariah Carey: imóvel está à venda por R$ 80 milhões

A propriedade onde Mariah Carey morou de aluguel entre 2023 e 2024, localizada em New Canaan, no estado americano de Connecticut, acaba de entrar no mercado por US$ 13,9 milhões, o equivalente a cerca de R$ 79,7 milhões. O valor do aluguel pago pela cantora na época era de US$ 75 mil por mês, segundo o jornal The New York Post.

Conhecida como Orchard's End, a ex mansão de Mariah Carey ocupa uma área de aproximadamente 2,4 hectares e foi originalmente projetada pelo arquiteto nova-iorquino William B. Tubby. Construída em 1929, a residência principal segue o estilo Tudor e combina tijolos, calcário e elementos de design clássico.

Detalhes da ex mansão de Mariah Carey

O terreno inclui a casa principal com 12 quartos, 12 banheiros e quatro lavabos, uma casa de hóspedes com quatro quartos em 180 m² e um centro de bem-estar de 460 m² com spa personalizado. Durante o período em que ocupou o imóvel, Mariah Carey adaptou parte da estrutura para uso pessoal, incluindo um estúdio de gravação e um espaço para yoga.

Na sala de estar, o destaque fica por conta do pé-direito duplo, lareira de pedra e corrimãos de bronze personalizados. O segundo andar conta com mezanino e acesso às demais áreas da casa. Além disso, o imóvel possui cinema privativo com 14 lugares e adega.

Durante sua estadia, Mariah Carey viveu no local com os filhos, enquanto parte da equipe ficava hospedada na casa de hóspedes.

A área externa tem piscina, spa, lareira ao ar livre, jardins formais, fontes e uma quadra de basquete. Um muro de pedra com 2,7 metros de altura e cerca de 450 metros de extensão garante privacidade ao redor da propriedade.

Valor de mercado e histórico da propriedade

Os atuais proprietários adquiriram o imóvel em 2014 por US$ 6,5 milhões. A valorização reflete as reformas realizadas ao longo da última década e a exposição da casa durante o período em que Mariah Carey esteve por lá.

Apesar de ter sido apenas uma moradora temporária, a presença da artista deu visibilidade à propriedade, que passou a ser associada ao seu nome.