Maiara, da dupla sertaneja Maiara & Maraisa, entrou mais uma vez para o time dos milionários do mercado imobiliário de Goiânia. A artista adquiriu um apartamento de alto padrão avaliado em R$ 10 milhões, localizado na torre mais alta do Centro-Oeste, em Goiânia.

O momento da assinatura da escritura foi celebrado ao lado de amigos, familiares e da irmã gêmea, com quem divide os palcos e a vida.

Apartamento espaçoso em uma das regiões mais valorizadas

O novo lar de Maiara está situado próximo ao Parque Vaca Brava, um dos locais mais cobiçados da capital goiana. O edifício conta com apenas uma unidade por andar, garantindo privacidade total. Cada apartamento possui a partir de 482 m², com vista privilegiada da cidade.

A fachada do prédio é feita em vidro laminado com eficiência energética, e o hall de entrada possui pé-direito triplo. O empreendimento ainda oferece um mezanino de lazer com 1.400 m². O projeto também conta com soluções de acessibilidade e segurança avançadas.

Investimento de alto padrão

Localizado em uma região onde o valor do metro quadrado chega a R$ 19 mil, o imóvel de Maiara reflete o bom momento da carreira da cantora. Além de mostrar o novo lar aos fãs nas redes sociais, ela compartilhou sua alegria com uma mensagem de gratidão: "Mais uma conquista com muito trabalho e fé. Obrigada, Deus!"